Stará dobrá Kája je naspäť, vraví slovenský tréner Karolíny Muchovej. Na US Open predviedla takmer nemožný víťazný úder (video)

Zo šiestich českých tenistiek v hlavnej súťaži dvojhry na US Open v New Yorku to dotiahla do štvrťfinále iba jedna.

Karolína Muchová sa vrátila do súťažného diania iba koncom júna tohto roku po dlhej prestávke zavinenej zranením zápästia, ktoré utrpela práve pred rokom na US Open. Vtedy na americkom „harde“ dokráčala do semifinále a teraz jej chýba posledný krok k tomu, aby tento svoj výsledok vyrovnala.

Vo štvrťfinále 28-ročná Češka poslala domov finalistku dvoch grandslamových turnajov v tomto roku Talianku Jasmine Paoliniovú. Svetovej päťke povolila iba šesť gemov a po 69 minútach sa radovala z triumfu 6:3, 6:3. Celkovo v štyroch zápasoch tento rok vo Flushing Meadows neprenechala súperkám ani jeden set.

„Je to zasa stará dobrá Kája. Nechcem to zakríknuť, ale myslím si, že je kompletne naspäť,“ povedal ešte pred osemfinálovým duelom Muchovej slovenský tréner Emil Miške.

Karolina Muchova hits the SHOT OF THE YEAR at the US Open.

Behind the back lob.

It’s almost a joke how talented this woman is.

pic.twitter.com/ORsmFvpN2N

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 27, 2024