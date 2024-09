Výbuch topfavoritov na US Open: Djokovič s Alcarazom vypadli už v prvom týždni. Čo mohlo spôsobiť ich prehry?

Posledný grandslamový turnaj sezóny US Open je v plnom prúde. Pokračuje však už bez najväčších favoritov – Srba Novaka Djokoviča a Španiela Carlosa Alcaraza. Obaja sa porúčali z New Yorku už v treťom, resp. druhom kole. Svetová jednotka, Talian Jannik Sinner, si aj napriek ťažším mesiacom zahrá v osemfinále.

Čo mohlo spôsobiť „kolaps“ finalistov olympiády? Náročný či nahustený program, časový posun, doliečené zranenia či postup do záverečných kôl na takmer každom turnaji…

Možno zo všetkého trochu. Djokovič aj Alcaraz odohrali od začiatku roka vyše 35 duelov. Neznie to, že je to až tak veľa, vzhľadom na to, že sa už začal deviaty mesiac roka. Avšak, odohrať také množstvo duelov po celom svete je nepredstaviteľne komplikované. A absolvovať to každý jeden rok života už vôbec.

Alcaraz zvíťazil na Roland Garros a zdvihol nad hlavu vtedy tretiu trofej na grandslamoch. Následne ovládol aj wimbledonskú trávu a dostal sa aj do finále olympiády v Paríži. Išlo o 22 zápasov v priebehu niečo vyše dvoch mesiacov. Za rovnaké obdobie odohral Djokovič iba o štyri stretnutia menej, keďže ho vyradilo zranenie kolena. Nemusel stihnúť ani Wimbledon, no dal sa dokopy a aj tak postúpil do súboja o trofej.

Pre tenistov ide fakt o výrazne nahustený program, na čo sa sťažovala aj ženská tenisová jednotka Iga Swiateková. A keďže patria medzi najlepších hráčov v „bielom športe“ a dostávajú sa na turnajoch ďaleko, tak o to viac to pôsobí na ich fyzickú hru či akúsi psychickú ujmu. Obaja spomínaní elitní tenisti súčasnosti boli po svojom vypadnutí sklamaní, ťažko hľadali vhodné slová na ich výkony. Srb označil duel s Alexeiom Popyrinom „ako jeden z najhorších tenisov, aké kedy predviedol“.

Taktiež treba pripomenúť, že od apríla hrávali elitní tenisti a tenistky turnaje výlučne len v Európe, kde prakticky boli len v jednom časovom pásme. Po ťažkých zápasoch a triumfoch cestovali cez oceán do USA na záverečný grandslam sezóny, kde vybuchli. Podotýkame, že v New Yorku je o šesť hodín menej ako u nás. Telo, svaly a zdravotné problémy, ktoré prekonali, sa podpísali pod ich nepriaznivé výkony vo Flushing Meadows.

Zatiaľ čo Djokovič hrá vrcholový tenis aj vo svojich 37 rokoch, Španiel je prakticky ešte na začiatku svojej kariéry, ktorú zranenia až tak veľmi neovplyvnili. No náročný program v roku 2024 si môže vyžiadať svoju daň.

Avšak, ak si dajú od tenisu aspoň na mesiac pokoj, doriešia svoj psychický a fyzický stav, môžu od októbra opäť brázdiť po tenisových kurtoch ako doteraz. Paradoxne, skoré vypadnutie im môže len pomôcť, zatiaľ čo ich súperi sa pobijú o grandslamovú trofej.

Tenisová sezóna nám onedlho končí, hráči bojujú najmä o umiestnenie v prvej osmičke svetového rebríčka, aby sa dostali na záverečný Turnaj majstrov. Alcaraz aj Djokovič už majú takmer istú účasť, aj so Sinnerom. Chýbať by nemali ani Alexander Zverev a Daniil Medvedev, dokopy teda päť hráčov z profiokruhu.

O zvyšné tri miestenky by sa mali pobiť Andrej Rubľov, Hubert Hurkacz, Casper Ruud, Grigor Dimitrov, Alex De Minaur, Stefanos Tsitsipas, americká trojica Taylor Fritz, Ben Shelton, Tommy Paul a tiež Holger Rune. Bude zaujímavé sledovať, kto sa tam napokon dostane. Taktiež, ako sa s nečakane skorým vypadnutím na záverečnom grandslame roka popasujú Djokovič s Alcarazom. Možno sa vrátia ešte silnejší ako kedykoľvek predtým.