Športové udalosti roka 2024: Top momenty slovenskej hokejovej reprezentácie. Ako obstála na MS či iných turnajoch? - VIDEO, FOTO

Rok 2024 bol pre slovenský hokej turbulentný, no pri pohľade na dosiahnuté výsledky sa núka napísať, že aj úspešný. Seniorská reprezentácia sa dostala po roku znova do štvrťfinále MS a na jeseň potiahla osemzápasovú víťaznú šnúru a do zdarného konca dotiahla aj olympijskú kvalifikáciu v Bratislave.

Reprezentanti do 20 rokov potvrdili na predchádzajúcom šampionáte konkurencieschopnosť a len o vlások im uniklo vytúžené semifinále.

Okrem výsledkov rezonovali aj ďalšie témy. Opäť raz sa riešila účasť hráčov z ruskej KHL v reprezentácii, no najviac palcových titulkov získala obsahová náplň zámorského rozhovoru Juraja Slafkovského, v ktorom kritizoval pomery v hokeji pod Tatrami.

Z postupu do štvrťfinále MS sa stalo nutné minimum

Seniorská hokejová reprezentácia postúpila na MS 2024 v Prahe a Ostrave do štvrťfinále. Pod taktovkou kanadského kouča Craiga Ramsayho sa jej to podarilo po tretí raz a druhýkrát za sebou. Je mimoriadne pozitívne, že po rokoch výsledkového marazmu sa z postupu medzi osmičku najlepších stál štandard.

V ostravskej Ostravar Aréne mali Slováci podľa očakávania vytvorené domáce prostredie. Do moravskej metropoly merali cestu tisíce priaznivcov, ktorým sa hráči odvďačili pomerne presvedčivou, i keď nie jednoduchou, cestou za postupom do vyraďovačky.

Počas nej zdolali Američanom, Kazachov, Poliakov i Francúzov. S Lotyšmi prehrali po samostatných nájazdoch, s Nemcami a Švédmi nezabodovali.

Štvrťfinále v pražskej O2 Aréne, kam sa museli slovenskí hokejisti presťahovať, prinieslo dominantný výkon Kanaďanov. Tí do Česka priniesli pomerne kvalitný káder zložený z hráčov ako Dylan Cozens, John Tavares či Brandon Hagel. Slováci s javorovými listami prehrali 3:6 a s turnajom sa museli rozlúčiť.

Najproduktívnejším hráčom s dvojkrížom na hrudi sa stal desaťbodový Libor Hudáček. Juraj Slafkovský získal osem bodov (všetky za asistencie, pozn.), Martin Pospíšil so Šimonom Nemcom skolektovali sedem bodov.

Titul ostal pomerne prekvapujúco doma. Českí reprezentanti zvládli takticky náročné finále proti Švajčiarom a po góloch Pastrňáka a Kämpfa triumfovali 2:0.

„Levi“ si pripísali na konto siedmy titul na MS a prvý od roku 2010.

Postup na OH aj napriek tlaku a nevšednému termínu

Tím Craiga Ramsayho sa dominantným spôsobom popasoval aj s olympijskou kvalifikáciou o postup na OH 2025 v Miláne. V bratislavskej skupine postupne popreskakoval všetky prekážky – Rakúšanov, Maďarov i Kazachov.

K pomerne hladkému priebehu turnaja, aj napriek tlaku verejnosti a netradičnému augustovému termínu, pomohla účasť takmer všetkých slovenských hviezd na čele s Martinom Fehérvárym, Martinom Pospíšilom, Tomášom Tatarom, Pavlom Regendom či Šimonom Nemcom.

Zelená pre hráčov pôsobiacich v Rusku

Krátko pred olympijskou kvalifikáciou padlo rozhodnutie vo veci účasti reprezentantov, ktorí si na klubovej úrovni obliekajú dresy klubov z KHL.

Vedenie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) na čele s jeho prezidentom Miroslavov Šatanom (zároveň generálny manažér reprezentácie, pozn.) sa vyslovilo za účasť spomínaných korčuliarov.

Opieralo sa pri tom o prieskum registrovaných klubov, podľa ktorého hlasovalo „za“ 52 percent entít. Táto informácia sa stala polarizačným bodom a podnetom na ostrejší dialóg medzi vedením zväzu, hráčmi, novinármi a v neposlednom rade fanúšikmi.

Anketu Hokejista roka 2024 ovládol Slafkovský

Víťazom ankety Hokejista roka 2024 sa stal v závere augusta Juraj Slafkovský. Okrem triumfu v hlavnej kategórii získal korčuliar Montrealu Canadiens z kanadskom-americkej NHL aj ocenenia pre najlepšieho útočníka i hráča do 20 rokov.

Pre rodáka z Košíc je to už druhé víťazstvo v tejto ankete. Najlepším hokejistom roka sa premiérovo stal v roku 2022. Na druhom mieste v hlavnej kategórii skončil Martin Pospíšil, tretie miesto obsadil Libor Hudáček.

Najlepším obrancom sa tak ako vlani stal Martin Fehérváry z Washingtonu Capitals. Cenu Vladimíra Dzurillu pre najlepšieho brankára si prebral Samuel Hlavaj z Minnesoty Wild.

Po prvý raz v kariére triumfoval v ankete Tréner roka Antonín Stavjaňa, ktorý v sezóne 2023/2024 priviedol HK Nitra k titulu v slovenskej extralige z ôsmeho miesta po základnej časti.

Zámorský rozhovor spôsobil ďalšie hokejové pnutie

Spomínaný útočník Juraj Slafkovský sa dostal do epicentra diania aj na začiatku októbra. Draftová jednotka NHL z roku 2022 povedala v rozhovore pre web The Athletic, že na SZĽH sa musí zmeniť zopár vecí, aby bola naša krajina úspešná.

Juraj nešetril kritikou na vlastnú federáciu a vraví, že ľudia v nej sa nechali ukolísať bronzom z olympiády v Pekingu. V úprimnom interview tiež spomínal rodinkárstvo a nedostatočnú transparentnosť v hokejovom hnutí.

Reakcia SZĽH na tieto slová nenechala na seba dlho čakať. Vedenie hokejového zväzu sa vyjadrilo, že to vníma ako neuvážené vyjadrenia mladého hráča.

„Určite sa ťažko čítali jeho reprezentačným spoluhráčom z bronzového tímu, trénerom, ktorí ho nominovali, a funkcionárom, ktorí mu dali v kariére príležitosť napredovať. Sme presvedčení, že v našej krajine pôsobí množstvo zanietených hráčov, trénerov a odborníkov, na ktorých skutočne stojí slovenský hokej. Veríme, že v budúcnosti bude Juraj mediálne komunikovať so zodpovednosťou lídra reprezentácie,“ píše sa v stanovisku SZĽH.

Daná kauza síce opäť na chvíľu otvorila trinástu komnatu v slovenskom hokeji a priniesla priestor pre rôzne názory. K téme sa vyjadril takmer každý s hokejovou relevanciou, často i tí bez nej.

V závere roka však obsahovou náplňou rozhovoru už takmer nikto nezaoberal, zjednodušene napísané – „vyprchalo to a išlo to do stratena“.

Je však viac ako pravdepodobné, že slová Juraja Slafkovského budú na pretrase pred zverejnením nominácie na MS 2025.