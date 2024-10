Slovné prestrelky pokračujú. Slafkovský tvrdí, že mu písali spoluhráči, že s ním súhlasia

Relatívne pokojné vody v slovenskom hokeji počas predchádzajúceho týždňa rozčerili vyjadrenia mladého útočníka Juraja Slafkovského z klubu zámorskej NHL Montreal Canadiens.

Ten v obsiahlom rozhovore pre magazín The Athletic, ktorý je súčasťou prestížneho periodika The New York Times, povedal, že na Slovenskom zväze ľadového hokeja (SZĽH) sa musí zmeniť zopár veci, aby bola naša krajina úspešná.

Nasledovala reakcia zväzu prostredníctvom vyhlásenia a teraz dostal Slafkovský priestor na to, aby sa opäť vyjadril.

Zvláštne vyjadrenie

Mladík opäť na webe magazínu The Athletic dostal od autora článku Arpona Basua priestor vyjadriť sa k reakcii zväzu.

„Len sa snažia skrývať za skutočnosť, že som mladý, čo je trochu šialené. Podľa nich som nebol milý k spoluhráčom na olympiáde. Je to trochu zvláštne, pretože pár chalanov z tímu mi napísalo textovú správu, že so mnou súhlasia. Mám ľudí, ktorí mi píšu správy a ďakujú za to, čo si povedal,“ uviedol Slafkovský.

Ďalej pokračoval: „Nemyslím si však, že by sme mali porovnávať to, že mi dali šancu s problémami slovenského hokeja.“

Rád by reprezentoval

Už o necelé dva roky sa v Taliansku uskutočnia ZOH a uvedená „prestrelka“ by mohla útočníkovi Montrealu uškodiť pri prípadnom výbere do národného tímu.

„Je to na nich. Oni poznajú pravdu, my všetci poznáme pravdu. Ide len o to, či tomu budete čeliť alebo či to budete skrývať. Nech už bude ich rozhodnutie o mne akékoľvek, alebo ako sa na mňa budú pozerať, je to ich voľba. Povedal som, čo som povedal, ale stále chcem reprezentovať svoju krajinu, chcem hrať na olympiáde alebo kdekoľvek a pokúsiť sa o niečo zabojovať. Rozhodnutie však teraz nie je na mne,“ dodal Slafkovský.