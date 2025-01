Spišiaci preťali šnúru prehier a triumfovali nad Košicami, „oceliari“ majú už len dvojbodový náskok – VIDEO

Vo východniarskom šlágri 36. kola slovenskej hokejovej extraligy 2024/2025 medzi Spišskou Novou Vsou a Košicami získali cenné víťazstvo domáci hráči. Spišiaci v tzv. šesťbodovom zápase triumfovali 3:2, aj keď po úvodnej časti hry mali vďaka dvojgólovému náskoku bližšie k výhre „oceliari“.

Zápas rozhodli špeciálne formácie

Košičania mohli v prípade víťazstva odskočiť Spišiakom na osem bodov, no keďže prehrali, na 1. mieste majú pred piatkovým súperom už len dvojbodový náskok.

„Mali sme super začiatok, ale v druhej tretine nás pripravili dva rýchle góly o pohodu. Zápas rozhodli špeciálne formácie a bohužiaľ nevezieme ani bod,“ povzdychol si kapitán „oceliarov“ Jakub Ferenc podľa webu kosiceonline.sk.

Domáci hráči, ktorí pred piatkovým duelom ťahali trojzápasovú sériu prehier, sa proti Košiciam nevedeli strelecky presadiť až do 37. minúty, keď v presilovke skóroval Kanaďan Greg Meireles. Ešte pred druhou sirénou vyrovnal Juraj Valach a v 44. minúte po tretí raz v zápase rozburácal tribúny Američan Connor Ford.

Spišiaci preťali šnúru prehier

„Bol to náročný zápas, ale to sme čakali. Košice majú podľa mňa najsilnejší tím v lige. Nevyšiel nám úvod, ale tréneri i manažér nám prízvukovali, že musíme hrať tímovo a to nás doviedlo k víťazstvu. Každá výhra je dôležitá. Chcete sa držať hore a vytvoriť si pozíciu pre play-off. Rovnako dôležité je tešiť doma našich fanúšikov a košický skalp je v tomto smere výborný,“ povedal spišskonovoveský zadák Valach.

Kým Spišiaci preťali trojzápasovú šnúru prehier, rovnakú sériu teraz ťahajú Košičania. Z ostatných siedmich duelov navyše prehrali až šesť.

„Chceme vyhrať každý zápas a ak sa to dlhšie nedarí, tak atmosféra nie je ideálna. Naša hra má však vzostupnú tendenciu, aj keď výsledky tomu zatiaľ nezodpovedajú. Verím tomu, že najbližší zápas proti Popradu vyhráme a opäť sa naštartujeme,“ povedal košický obranca Ferenc.