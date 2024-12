Michalovce pocítili štvrtý náraz od Košíc, Krivošík od mantinelu, ale bude v poriadku

Hokejisti Košíc nie sú náhodou na čele tabuľky extraligy so 6-bodovým náskokom pred Spišskou Novou Vsou. Tento rozdiel sa zachoval aj po prvom kole po decembrovej reprezentačnej prestávke, keďže obaja rivali na diaľku zvíťazili a ešte aj rovnakým rozdielom a v oboch prípadoch na ľade súperov. Košičania uspeli 3:1 v Michalovciach a Spišiaci u nováčika v Žiline.

Košice sú proti Michalovciam v tejto sezóne naďalej stopercentné. Po víťazstvách 3:2, 4:2 a 5:1 prišiel v stredu tretí triumf u súpera (3:1). Pritom domáci začali veľmi dobre a prvú tretinu označil ich tréner Tomek Valtonen za najlepšiu v sezóne, ale nevyťažili z nej ani jeden gól.

„Som hrdý na to, ako sme sa prezentovali a to počas celého zápasu. Hrali sme s nasadením a správnou pracovnou morálkou. Nemáme však z toho nič,“ uviedol Tomek Valtonen, cituje ho web kosiceonline.sk.

Košice vyhrali osem z posledných desiatich zápasov a najmä u súperov sú vynikajúci až na jednu výnimku – prehru v Žiline (2:6). O všetky tri košické góly proti Michalovciam sa postarali cudzinci, čiže rozdieloví hráči – fínsky útočník Joona Jääskeläinen, kanadský útočník Danick Martel a americký obranca Max Gildon.

„V druhej tretine sme sa zlepšili, strelili sme pár gólov a potom sme to udržiavali. Pomohli nám ubránené oslabové hry a hoci to nebol zápas podľa našich predstáv, som vďačný za tri body,“ poďakoval sa svojim hráčom tréner Košíc Dan Ceman.

Košickým tímom otriaslo aj nepríjemné zranenie útočníka Filipa Krivošíka. Už po pár minútach prvej tretiny ho po náraze do mantinelu odniesli z ľadu na nosidlách. Ešte počas zápasu absolvoval vyšetrenie v michalovskej nemocnici.

„Bola to poriadna rana. V tej chvíli som bol otočený chrbtom a zrazu som videl, ako tam leží. Všetkých nás to vystrašilo, ale našťastie to má mať iba narazené a to je tá najlepšia správa. Po vyšetrení bol za nami v kabíne a malo by to byť v poriadku,“ uviedol obranca Košíc Jakub Ferenc.