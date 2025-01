Košice si napriek prehre upevnili post lídra extraligovej tabuľky, Slovan ťahá pozoruhodnú víťaznú šnúru - FOTO, VIDEO

Prvé tohtoročné kompletné kolo slovenskej hokejovej extraligy prinieslo viacero pútavých duelov a iba víťazstvá domácich tímov. Až v piatich prípadoch získali všetky tri body, len raz prišli o bodík za triumf až po predĺžení.

A stalo sa to v súboji lídra z Košíc na ľade predposledného Liptovského Mikuláša. „Oceliari“ v tretej tretine úspešne zmazali dvojgólové manko, keď 12 sekúnd pred treťou sirénou vyrovnal Olivier Archambault.

Radosť Liptákov však v extra čase zariadil Marly Quince. Za domácich sa na všetkých góloch podieľal Max Gerlach, zaznamenal dva góly a pridal aj asistenciu.

Napriek strate dvoch bodov si Košice upevnili post lídra, keďže druhá Spišská Nová Ves aj pod vplyvom maródky prehrala v oklieštenej zostave na ľade Popradu 2:4.

„Dosiahli sme veľmi potrebné víťazstvo. Mali sme dobrý vstup do zápasu a naša aktivita gradovala v druhej tretine, v ktorej sme si dobrým pohybom vytvorili sľubné šance. Náskok bol zaslúžený po druhej tretine, ale súper v úvode tretej tretiny znížil na rozdiel gólu. Potom to bolo z našej strany trochu nervóznejšie, ale chlapci si to postrážili a za dnes im patrí absolutórium,“ vyhlásil popradský asistent trénera Ján Šimko podľa klubového webu.

Spišiaci zostali bez bodu v druhom súboji bez prerušenia a z tretej priečky sa na nich tlačí Slovan Bratislava.

„Očakávali sme tlak Popradu a podarilo sa nám to celkom ustáť, aj keď nás zabrzdili vylúčenia v prvej tretine. Domáci z toho využili jeden gól. Keď sa to konečne herne vyrovnalo, pri našej rozohrávke sme spravili dve chyby a behom pár minút bolo 0:3. Klobúk dole pred chalanmi, že sme sa aj napriek tomuto zloženiu dokázali vrátiť do zápasu, ale vyrovnať sa nám už nepodarilo. Ďakujem im za dnešný výkon aj napriek problémom v zostave,“ uviedol asistent trénera Vladimír Záborský.

„Belasí“ si v domácom prostredí poradili s Banskou Bystricou a triumf 5:1 bol už ich siedmy bez prerušenia. Hrdinom stretnutí bol center druhého útoku Jonáš Peterek, ktorý zaznamenal hetrik.

V domácom prostredí naplno bodoval aj Trenčín a majstrovskú Nitru zdolal 5:2. Zvolen si na vlastnom ľade poradil s Novými Zámkami 4:2 a Žilina doma triumfovala nad Michalovcami tesne 5:4.