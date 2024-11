Sokolíci podľahli Portugalsku, do červenej karty podali veľmi komplexný výkon

Červená karta Dominika Hollého v 57. minúte zvrátila dej pondelňajšieho medzištátneho prípravného stretnutia medzi slovenskou a portugalskou „dvadsaťjednotkou“ v Trenčíne.

Dovtedy sa slovenské futbalové nádeje prezentovali výborným výkonom a zaslúžene viedli 1:0 po zásahu Sebastiána Nebylu z 34. minúte. Portugalčania však dokonale využili početnú výhodu a pod Čákovým hradom triumfovali 3:1.

„Sokolíci“ pripravujúci sa na budúcoročné majstrovstvá Európy v domácom prostredí zakončili tento kalendárny rok prehrou.

„Z môjho pohľadu sme do červenej karty podali veľmi dobrý výkon. Boli sme nebezpeční vpredu, dobre nám pracovala aj defenzíva. Prvých 60 minút to bol z našej strany veľmi komplexný výkon, za ktorý musím chlapcov pochváliť. Po našom vylúčení ukázali Portugalci svoju kvalitu. Dostali nás pod tlak a dokázali sa gólovo presadiť,“ povedal tréner Jaroslav Kentoš podľa oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Na výkone sa dá stavať

Na Hollého vylúčenie reagoval striedaniami i zmenou rozostavenia, ale domáci napokon nedokázali odolať tlaku Portugalčanov.

„Chceli sme zakončiť rok 2024 víťazstvom v poslednom zápase. Škoda, že sa nám to nepodarilo, pretože sme podali dobrý výkon. Portugalčania však po červenej karte ukázali svoju kvalitu a dokázali nás zatlačiť do bloku. Aj v početnej nevýhode sme sa snažili zápas zvrátiť, ale nepodarilo sa nám to. Napriek prehre si myslím, že sme podali dobrý výkon, na ktorom môžeme stavať,“ skonštatoval strelec gólu Nebyla.

Majstrovstvá Európy futbalistov do 21 rokov sa na Slovensku uskutočnia od 11. do 28. júna 2025. Známych je už trinásť zo šestnástich účastníkov – Slovensko, Holandsko, Španielsko, Portugalsko, Nemecko, Dánsko, Ukrajina, Anglicko, Rumunsko, Poľsko, Slovinsko, Francúzsko a Taliansko.

Zostávajúce tri tímy vzídu z poltucta účastníkov play-off. Odvety sú na programe v utorok a po úvodných dueloch majú bližšie k postupu Česko, Fínsko a Gruzínsko.