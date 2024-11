Mladí slovenskí futbalisti neskladajú zbrane ani proti súperom najvyššieho rangu (video)

Už od nedele sa v Šamoríne pripravujú slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov na posledné dve prípravné stretnutia v tomto kalendárnom roku. Zverenci trénera Jaroslava Kentoša majú pred sebou neľahké stretnutia proti rovesníkom z Holandska a Portugalska, hostiť ich budú vo štvrtok a v pondelok v Žiline resp. Trenčíne.

V nedeľu prišlo na zraz tímu 15 hráčov, ďalší desiati sa z objektívnych príčin pripojili neskôr.

Hráči sú pripravení

„Nejaké šrámy po víkendových zápasov hráči majú, ale viac-menej všetci sú v poriadku a pripravení nastúpiť na štvrtkový zápas,“ ozrejmil kouč Kentoš podľa oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Obaja novembroví súperi slovenskej dvadsaťjednotky patria medzi európsku špičku, ktorú potvrdili v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy na Slovensku.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Sme radi, že nám súperi postupne gradujú. V posledných dvoch zrazoch pred Eurom, teda teraz a na jar v marci, nás čakajú súperi tej najvyššej kvality v kategórii do 21 rokov. Naša príprava je štandardná bez ohľadu na to, proti komu hráme. Na čo sme sa museli prispôsobiť je to, že hráme už vo štvrtok a pondelok. Z tohto hľadiska je proces prípravy na jednotlivé zápasy trochu skrátený,“ pokračoval tréner.

Neskladajú zbrane

Aj keď na slovenský výber čakajú kvalitní súperi, zbrane mladíci spod Tatier neskladajú. Kentoš tiež pripomenul dobré výkony svojich zverencov. Tí v marci zdolali napríklad Španielov na ich pôde.

„Nejde len o zápas so Španielskom. Aj zápasy proti Dánom či Chorvátom, ktorí sú pravidelní účastníci záverečných šampionátov, nám ukázali, o čo sa môžeme oprieť a na čom môžeme postaviť svoj výkon. Zápasy s Holandskom a Portugalskom budú z hľadiska kvality súperov podobné ako zápasy so Španielskom či Dánskom. Sú to tímy, ktoré sú na top úrovni a bude to pre nás výborná previerka pred šampionátom, kde nás budú čakať súperi takejto kvality,“ dodal hlavný kormidelník.