Marcelli o dueloch s Holandskom a Portugalskom: Nejdeme si tieto zápasy užiť, ale bojovať

Slovenskej reprezentácii futbalistov do 21 rokov sa už kráti čas do domácich majstrovstiev Európy tejto vekovej kategórie.

Šampionát bude osem slovenských miest hostiť počas júna a slovenskí mladíci majú pred sebou už len dva asociačné termíny. Dá sa povedať, že boj o miestenky na turnaj začína vrcholiť.

V novembri zverenci trénera Jaroslava Kentoša vyzvú rovesníkov z Holandska a Portugalska.

Skvelá forma

Napätie v slovenskom tíme s blížiacimi sa ME priznal krídelník Nino Marcelli.

„Nepopieram, že to s pribúdajúcimi zápasmi cítiť. Začínajú nám pribúdať lepší súperi, teraz je to Holandsko a Portugalsko. Aj keď možno teraz ešte neprídu súperi v najsilnejšej zostave, na Eure už všetci budú v plnej zostave a s pribúdajúcim časom to bude ťažšie,“ poznamenal v rozhovore na oficiálnom webe Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

V kalendárnom roku 2024 mladí slovenskí futbalisti odohrali zatiaľ osem stretnutí a sedem z nich sa skončilo ich víťazstvom. Pokračovať v nastolenom trende však nebude ľahké.

„Nejdeme si tieto zápasy užiť, ale bojovať, snažiť sa v nich vyhrať a ukázať to najlepšie, čo je v nás,“ pokračoval hráč Slovana Bratislava.

Slovenskí futbalisti Nino Marcelli a Máté Szolgai oslavujú gól v zápase proti Ekvádoru na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov 2023 v Argentíne. Foto: SITA/AP

Ešte lepší výkon

Slovenská dvadsaťjednotka v marci zdolala Španielov na ich pôde, čo je dôkazom, že si môže merať sily aj s elitnými súpermi.

„Tento duel je povzbudením, ale myslím si, že takýto výkon nám teraz nebude stačiť. Proti Holandsku a Portugalsku musíme podať ešte lepší výkon,“ dodal Marcelli.

Sokolíci nastúpia proti Holanďanom vo štvrtok 14. novembra o 17.30 h v Žiline a rovesníkov z Portugalska vyzvú v pondelok 18. novembra o 18.00 h v Trenčíne.