Slovensko prehralo zásahom spoluhráča Dúbravku z klubu. Nesústredil som sa len na neho, prezradil gólman (video+foto)

Brankár slovenskej futbalovej reprezentácie Martin Dúbravka bol sklamaný po sobotňajšej prehre tímu SR v 1. skupine C-divízie Ligy národov 2024/2025 v Štokholme so Švédsko 1:2. Tá s definitívnou platnosťou rozhodla o tom, že Slováci v marci 2025 budú bojovať o postup do vyššej úrovni v play-off.

Prestrelil ho spoluhráč

Skúsený gólman anglického Newcastlu United inkasoval v úvode oboch polčasov. V tom prvom ho prekonal vychýrený strelec Viktor Gyökeres, po zmene strán zase jeho klubový spoluhráč Alexander Isak. A práve Isakov presný zásah bol napokon víťazný, keďže za hostí skóroval počas celého stretnutia iba Dávid Hancko.

„Bol to náročný duel proti dobrému súperovi na ťažkom teréne. Švédi ukázali extra triedu hlavne v útočnej fáze, keď Alexander alebo Viktor, akonáhle majú trochu priestoru, dokážu sa presadiť. Hlavne druhý gól z Isakovej strany bol podľa mňa niečo výnimočné,“ zhodnotil 35-ročný žilinský rodák v prenose STVR Šport.

Do Vianoc ho bude podpichovať

Prezradil tiež, že počas stretnutia si s klubovým spoluhráčom Isakom aj niečo povedali. „Pýtal som sa ho, prečo práve on. Nesústredil som sa len na neho, ale teraz to budem od neho počúvať minimálne do Vianoc. S tým sa dokážem vyrovnať, horšie beriem tú prehru,“ povedal.

Po zranení sa do národného tímu SR vrátil útočník či krídelník Ivan Schranz zo Slavie Praha. V úvode súboja sa cítil ťažšie. „Postupne som sa rozdýchal a dostával sa do svojich nábehov, chýbalo mi tam však lepšie riešenie. Bolo to náročné, Švédi majú skvelý tím. Naši obrancovia to mali veľmi ťažké. Niektoré pasáže mali oni skvelé, ale aj my sme tam mali dobré veci. Remíza by bola pekná, ale dnes to skončilo takto, to je futbal. Čaká nás ešte posledný zápas v skupine a rozlúčiť sa chceme víťazne pred domácimi fanúšikmi,“ uviedol.

Tréner hráčov chválil

Z hráčskej kabíny počas pozápasový rozhovorov opakovane zaznelo, že tréner Francesco Calzona futbalistov spod Tatier pochválil napriek prehre za bojovnosť do záverečného hvizdu. Aj on sám to uviedol do televíznych kamier.

„Bol to ťažký zápas, ale to sme čakali. Držali sme zápas otvorený až do posledného hvizdu. Nemalo by sa stávať, že inkasujeme hneď v úvode oboch polčasov. Musíme si to prejsť. V zápase proti Estónsku dostanú priestor ďalší chlapci a je na nich, ako sa toho chytia,“ poznamenal tiež.

Slovenskí futbaloví reprezentanti uzavrú kalendárny rok 2025 v utorok 19. novembra v Trnave duelom proti Estónsku. Ten však už nič nezmení na tom, že v tabuľke 1. skupiny C-divízie Ligy národov 2024/2025 obsadia druhú priečku a čaká ich play-off o postup.