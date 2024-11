Škriniar po prehre vo Švédsku: Rozhodca nemal úplne vyrovnaný meter (video+foto)

Slovenská futbalová reprezentácie už vie, že vytúžený návrat do B-divízie Ligy národov nezíska priamym postupom, ale v marci 2025 oň bude bojovať v play-off. Od sobotňajšieho večera je známe už aj to, že kvalifikáciu o postup na majstrovstvá sveta 2026 nezačne v jari, ale až v septembri 2026. Rozhodla o tom prehra v Štokholme s výberom domáceho Švédska 1:2.

Futbalistom spod Tatier nevyšli úvody polčasov, inkasovali v nich z kopačiek Viktora Gyökeresa a Alexandra Isaka. Za slovenský tím počas úvodnej štyridsaťpäťminútovky vyrovnával na priebežných 1:1 obranca Dávid Hancko.

„Vieme, že sme prišli o šancu na prvé miesto a veľmi nás to mrzí. Po inkasovanom góle sme sa opäť dostali do zápasu a bojovali. Klobúk dole pred Švédmi, majú neskutočnú ofenzívnu silu. Chalani dali do toho maximum. Na reprezentačnej úrovni som dlho nezažil taký tvrdý zápas. Bolo neskutočne náročné sa Švédom vyrovnať. Po prehre som sklamaný, videl som to aj na chalanoch v šatni,“ povedal po súboji bek holandského Feyenoordu Rotterdam v prenose STVR Šport.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Hrdý tréner

Duel v Štokholme dohral napriek tomu, že si počas neho poranil členok. Priznal tiež, že napriek prehre tréner Calzona slovenský tím v šatni pochválil.

„Povedal nám, že je hrdý na to, aké mužstvo vedie. Že toto je cesta, ktorou sa chceme uberať a keď máme prehrať, tak takto. Páčilo sa mu, že sme bojovali až do konca,“ poznamenal.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Kapitán slovenského družstva Milan Škriniar označil duel vo Švédsku ako veľmi ťažký.

„Vedeli sme, že doma budú Švédi ešte agresívnejší ako u nás. V prvom polčase sme prehrávali veľmi veľa osobných súbojov a nezbierali sme druhé lopty, z toho pramenili šance súpera. Na tomto ihrisku to bolo náročné, nedal sa tu hrať kombinačný futbal, ktorý nás zdobí. My nie sme tím, ktorý sa toľko zráža. Skúšali sme to aj bojovnosťou, nejaké šance tam boli. Švédi sú však kvalitný tím a patrí im rešpekt. Škoda, že nám to nevyšlo aspoň na remízu,“ zhodnotil stopér francúzskeho Paríža Saint-Germain.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Nespokojnosť s rozhodcom

Skúsený zadák, ktorý bol v závere duelu vylúčený a nenastúpi do utorkového súboja v Trnave proti Estónsku, nebol spokojný s výkonom hlavného arbitra.

„Nechcem sa k nemu veľmi vyjadrovať, ale podľa mňa meter nebol úplne vyrovnaný,“ poznamenal.