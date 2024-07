Slovensko by v prípade napadnutia boli najviac ochotní brániť voliči Progresívneho Slovenska a najmenej prívrženci SNS

Pokiaľ by bola Slovenská republika napadnutá, ochotných brániť ju by bola len zhruba štvrtina jej obyvateľov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre organizáciu Stredoeurópske observatórium digitálnych médií (CEDMO), o ktorom informoval Denník N.

Len 6,9 percenta respondentov na otázku o ochote brániť krajinu podľa denníka odpovedalo „určite áno“. Najväčšiu ochotu v tejto súvislosti podľa denníka vyjadrili voliči Progresívneho Slovenska (35 percent), Demokratov (34 percent), strán Smer-SD (30 percent) a Sloboda a Solidarita (29 percent).

Voliči SNS sú podľa prieskumu, naopak, najmenej ochotní brániť svoju vlasť so zbraňou v ruke, pričom túto ochotu vyjadrilo 19 percent opýtaných. Pokiaľ ide o stranu Maďarská aliancia, tam vyjadrilo ochotu bojovať 20 percent respondentov a v prípade strany Hlas-SD 21 percent.

„Dôležitým kontextom je, že v otázke sa priamo nepýtali, proti akej krajine by sa Slovensko bránilo. Ak by si napríklad niekto za agresora dosadil v čase vojny proti Ukrajine Rusko, bolo to len na predstavivosti opýtaných,“ uviedol Denník N. Ako ďalej informoval, k obrane vlasti so zbraňou v ruke sa prihlásilo aj 17,5 percenta opýtaných žien.