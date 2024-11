Slovenské hádzanárky cestujú na ME do Rakúska bez dvojice zranených opôr (foto)

Už v utorok predpoludním sa slovenská reprezentácia hádzanárok presunie do dejiska majstrovstiev Európy a vo štvrtok ich už čaká úvodný duel na šampionáte. Slovenky 28. novembra o 18.00 h nastúpia v Innsbrucku proti domácemu výberu Rakúska.

Hlavný tréner Jorge Dueňas na ME nemohol vziať pre zranenia dve hráčky, zdravotné problémy z hry vyradili okrem Martiny Popovcovej aj Adrianu Holejovú.

Kľúčna kosť potrebuje čas

„Bola to bežná situácia a nečakala som, že tak jednoduchý kontakt mi môže zlomiť kľúčnu kosť. Som veľmi smutná, pretože som sa na šampionát pripravovala a veľmi som sa tešila. Všetko teraz záleží od toho, či sa kosť posunie alebo nie. Ak zostane v tejto polohe, bude to v najlepšom prípade mesiac plus následná rehabilitácia. Ak sa to bude posúvať, tak to vyrieši až operácia,“ opísala svoj príbeh Holejová, ktorá sa zranila v sobotu na turnaji v Maďarsku.

Kouč Dueňas zostal sklamaný, že do Rakúska nemôže vziať dve opory. „Obe sú pre nás veľmi dôležité. Popi sa zranila pred týždňom, Adriana dva dni pred odletom na šampionát. Obe boli vo výbornej forme a zaslúžili si hrať na Eure. Na spojke dostanú viac priestoru miesto Holejovej napríklad Ščípová, Šutranová alebo Bačenková,“ ozrejmil podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu hádzanej.

Kľúčový bude štart

Na ME si slovenská hádzanárky zahrajú po desiatich rokoch. Jediná zo súčasného kádra si na tomto fóre zahrala Réka Bíziková. „Čakajú nás náročné stretnutia, ale chceme odohrať dobré zápasy. Sme dobrý tím a verím, že postúpime ďalej,“ povedala pred odletom kapitánka výberu SR.

Veľa skúseností má ja Karin Bujnochová. „Na Eure už ľahkú skupinu nenájdeme. Rakúšanky sú domáce, v slovinskom družstve prišlo ku generačnej obmene, čo by mohla byť naša výhoda a zápas s Nórkami to bude pre nás trochu aj za odmenu. Do všetkých stretnutí pôjdeme s veľkým nasadením. Kľúčové bude hneď prvé, pretože keď dobre odštartujeme, môže nám to dodať sebavedomie do ďalších zápasov,“ poznamenala.

Obrovská skúsenosť

Naopak, jednou z najmladších hráčok v slovenskom tíme je Olívia Ščípová. „Nečaká nás nič jednoduché, ale zahrať si proti špičkovým hráčkam bude pre mňa a hráčky v mojom veku obrovská skúsenosť, na ktorú sa veľmi teším,“ povedala.

Majstrovstvá Európy hádzanárok sa začnú 28. novembra a potrvajú do 15. decembra. Okrem Rakúska turnaj hostia aj Maďarsko a Švajčiarsko.