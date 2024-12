Slovenky naložili Islandu 15 gólov, Lopušanová má z dvoch zápasov 12 bodov

Slovenský hokejový valec v ženskom vydaní zatiaľ nezastavuje. Po triumfe nad Kazachstanom (8:1) prišlo ešte presvedčivejšie víťazstvo 15:1 nad Islandom na predfinálovom turnaji kvalifikácie o postup na ZOH 2026 v Piešťanoch. Zverenky trénera Miroslava Mosnára môžu spečatiť postup do ďalšej kvalifikačnej fázy v nedeľu od 18.00 h v zápase proti Slovinkám. Tie si poradili s Islanďankami 3:2, ale prehral s Kazaškami 0:3.

Islanďanky sa nachádzajú až na 28. priečke ženského rebríčka Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF), kým Slovenky sú šestnáste. Rozdiel v kvalite bol na ľade očividný. Už 2. min otvorila skóre strelou od modrej čiary Laura Šuliková a do prestávky rozvlnili sieť aj Lucia Ištocyová s Romanou Košeckou.

V druhej tretine Slovenky skórovali až osemkrát, zatiaľ čo Islanďanky sa presadili iba raz z ojedinelej akcie po dorážke Bjorgvinsdottirovej. V tretej tretine domáce hráčky ešte potešili stovky divákov na tribúnach ďalšími štyrmi gólmi. Hetrikom a celkovo siedmimi bodmi sa zaskvela Nela Lopušanová, ktorá vo dvoch zápasoch dokopy nazbierala 12 bodov.za 7 gólov a 5 asistencií. Lucia Ištocyová proti Islanďankám strelila dva góly a pridala dve asistencie. Bilanciu 2+1 si pripísala Barbora Kapičáková.

„Začiatok sme mali slabší, ale potom sme sa spojili a začali hrať tímovo. Začalo nám to viac padať a už sme to v pohode dohrali. Som rada, že mi to tam dvakrát padlo, ale bez mojich spoluhráčok by sa to nepodarilo,“ uviedla Kapičáková v rozhovore na Instagrame SZĽH. Meninová oslávenkyňa Ištocyová sa tiež podelila s radosťou z víťazstva:

„V prvej tretine sme trochu skratovali, ale neskôr sme ukázali kvalitu. Súperky z Islandu boli silovo na tom dobre, ale systémovo sme dominovali.“

Pred súbojom proti Slovinkám Ištocyová upozorňuje na skvelú brankárku súperiek, s ktorými si Slovenky poradili na svetovom šampionáte B-skupiny I. divízie v Rige 4:0.

„Pamätám si, že je veľmi dobrá. Takže strieľať, strieľať, strieľať a dorážať,“ dodala 25-ročná útočníčka s bilanciou 2 góly a 4 asistencie po dvoch zápasoch.

Víťazky piešťanskej skupiny postúpia do finálovej časti olympijskej kvalifikácie, ktorá sa uskutoční od 6. do 9. februára 2025 v japonskom Tomakomaj, švédskom Gävle a nemeckom Bremerhavene. Slovenky by v prípade decembrového úspechu smerovali do Nemecka, kde by súperili s domácim tímom, Maďarkami a Rakúšankami.