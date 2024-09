Slovan Bratislava nie je jediným slovenským klubom v Lige majstrov. Pozrite si program zápasov našich zástupcov v milionárskej súťaži (foto)

Slovenský futbal má vďaka bratislavskému Slovanu zastúpenie v prestížnej Lige majstrov v jej novom formáte. Avšak „belasí“ nie sú jediným slovenským tímom, ktorý bude brázdiť európske trávniky.

Jednoznačný ligový triumf

Spolu s elitnou milionárskou súťažou začala aj jej mládežnícka časť – hráčov do 19 rokov. Keďže „áčko“ Slovana sa dostalo do hlavnej súťaže, šancu dostali aj jej mladíci. To však nie je všetko – Ligu majstrov si zahrajú aj dorastenci Trenčína.

V minulej ligovej sezóne do 19 rokov bolo 14 družstiev. Po 26 kolách sme spoznali staronového majstra – mladíkov spod hradu Matúša Čáka. Súťaž ovládli s 13-bodovým náskokom práve pred Slovanom. Tretí skončili Trnavčania, „až“ štvrtí úspešní účastníci mládežníckej edície Ligy majstrov zo Žiliny (dvakrát v histórii sa dostali až do osemfinále).

Vyhnú sa Bayernu

Mladí slovanisti odohrajú iba šesť duelov oproti ôsmim, ktoré musí absolvovať ich hlavný tím.

Postavia sa proti rovnakým súperom. Teda okrem posledných dvoch – Stuttgartu (21. januára 2025) a Bayernu Mníchov (29. januára 2025).

Súťaž taktiež prešla zmenou, rovnako v nej hrá až 36 celkov. Postúpi však iba 22 (namiesto 24 u dospelých), zvyšných desať miesteniek patrí klubom z majstrovskej vetvy súťaže.

Program Slovana Bratislava U19 v Lige Majstrov: Streda 18. septembra (15.00 h): Celtic Glasgow – SLOVAN BRATISLAVA

Utorok 1. októbra (14.00): SLOVAN BRATISLAVA – Manchester City

Utorok 22. októbra (16.00): Girona – SLOVAN BRATISLAVA

Utorok 5. novembra (13.00): SLOVAN BRATISLAVA – Dinamo Záhreb

Utorok 26. novembra (13.00): SLOVAN BRATISLAVA – AC Miláno

Streda 11. decembra (14.00): Atlético Madrid – SLOVAN BRATISLAVA

Po dva kluby

Minuloroční trenčianski majstri si zahrajú majstrovskú vetvu súťaže. To pozostáva z troch kôl – akýmsi play off, ktorým musia prejsť. Prvé z nich absolvovať nemuseli – sú nasadení do druhého, a v podstate predposledného. Samozrejme, v prípade ich ďalšieho postupu.

V druhom kole, respektíve semifinále play off sa stretnú s českým tímom Zbrojovka Brno. Českí mladíci skončili v lige druhí za majstrami zo Sparty Praha. Práve šampióni si rovnako ako ich „áčko“ zahrajú v ligovej vetve Ligy majstrov. Miestenku tak dostali dva slovenské, ale i české kluby.

Pikantný československý súboj

Súťaž si zahrajú aj mladíci z Trenčína, no na zápasy si ešte počkajú. Ten prvý ich čaká na domácom ihrisku v stredu 23. októbra proti Brnu. Odveta sa odohrá v stredu 6. novembra na pôde českého celku.

Lepší z dvojice si zahrá v poslednej fáze play off proti víťazovi Tallina Kalev/FC Santa Coloma – Olympiakos Pireus. Už teda v záverečnej fáze sa môže slovenský zástupca stretnúť s víťazom minuloročnej edície z Grécka.

Tamojší mladíci prekvapivo prešli celým pavúkom bez zaváhania, keď ešte v majstrovskej vetve vyradil talianske Lecce a azerbajdžanskú Gabalu. Následne si už zahrali play off hlavnej fázy – postupne zdolali Inter Miláno a Lens na penalty, vo štvrťfinále zdolali Bayern na jeho pôde 3:1. Na finálovom turnaji vo švajčiarskom Nyone ovládli semifinále nad Nantes až cez penaltovú drámu a vo finále jednoznačne predčili slávne AC Miláno 3:0.

V prípade postupu Trenčína cez Brno sa môže slovenský majster tešiť na skvelý dvojzápas s úspešnými mladíkmi z Grécka. Duely by sa odohrali 27. novembra a 11. decembra.