Poslední v základnej skupine. Po remíze s Lotyšskom nasleduje boj o florbalové štvrťfinále proti Estónsku

Slovenskí reprezentanti vo florbale sú stále bez víťazstva na majstrovstvách sveta vo Švédsku.

Po prehre s domácimi Švédmi 4:12 a zlyhaní v záverečnej tretine proti Fínom (1:7) Slováci remizovali s Lotyšmi 4:4 a vinou horšieho skóre skončili v B-skupine na poslednom štvrtom mieste.

Dva góly Dudoviča

Dva góly slovenského tímu strelil Michal Dudovič, po jednom pridali Tomáš Kvasnica a v samom závere vyrovnal na 4:4 Ronald Gašparík.

“Boli to nervy a emócie, zápas hodný majstrovstiev sveta. Lotyši sú náš večný rival, sme radi, že sme urvali bodík. Som rád, že mi to dnes padlo a verím, že v nasledujúcich zápasoch sa bude strelecky dariť nielen mne, ale aj celému tímu,” uviedol Michal Dudovič vo videu v rámci tlačovej správy Slovenského zväzu florbalu.

Vyrovnanie môže pomôcť

Posledné miesto v B-skupine znamená, že zverenci trénera Radomíra Mrázka nastúpia v stredu 11. decembra o 19.00 v súboji o postup do štvrťfinále proti Estóncom. Tento pobaltský super je najlepší tím z výkonnostne slabšej C-skupiny.

Fíni a Švédi si už zaistili postup do štvrťfinále, ich utorkový (10.12.) vzájomný duel rozhodne o víťazovi B-skupiny.

„Vykašľali“ sa na Švédov

“Vyrovnanie na konci nič nezmenilo na našom výsledku v skupine. Skončili sme až na štvrtom mieste, ale pre psychiku je to najlepšie, čo sa nám mohlo stať,” uviedol tréner slovenského výberu Radomír Mrázek.

Na adresu lotyšského tímu ešte dodal: „Úplne sa vykašľali na zápas so Švédmi (prehra 2-13 – pozn.). Nešli tam poriadne do jediného súboja. Nechali by si naložiť aj 20-25 gólov, ak by boli Švédi starostlivejší v zakončení. Pristúpili k tomu takticky, chceli ušetriť čo najviac síl na zápas proti nám.“