Slováci si v Lige národov pripísali šesť bodov. Vo fantastickej kulise sme hrali dobre, zhodnotil Strelec výhru nad Azerbajdžanom

Druhé víťazstvo a druhé s nulou na konte inkasovaných gólov. Slovenskí reprezentanti začali svoje vystúpenie v C-divízii Ligy národov stopercentným zásahom z úvodných dvoch zápasov v Estónsku (1:0) a doma proti Azerbajdžanu (2:0).

Proti nevyspytateľnému súperovi od Kaspického mora v Košiciach zložili reparát za prehru 1:2 spred dvoch rokov z Trnavy, ktorá vtedy negatívne odštartovala pôsobenie Francesca Calzonu na lavičke slovenskej reprezentácie.

Presné zásahy

Na trávniku v Košiciach, kde sa futbalisti SR predstavili po 26 rokoch, rozhodli o triumfe domáceho tímu presné zásahy Ondreja Dudu a Dávida Strelca z tretej desaťminútovky prvého polčasu. Duda sa presadil z bieleho bodu na pokutový kop, Strelec dosiahol gól z hry strelou po nábehu do poloodkrytej bránky súpera. Vyťažil zo skvelej práce Dávida Hancka.

Po výbornom prvom polčase v podaní slovenského tímu sa po prestávke osmelili i hostia, no defenzíva Slovákov si s niekoľkými nebezpečnými situáciami poradila. V jedenástom vzájomnom dueli proti Azerbajdžanu dosiahlo Slovensko deviate víťazstvo.

Skvelá robota

„Myslím si, že vo fantastickej kulise sme hrali dobre. Mali sme motiváciu pred toľkými ľuďmi, ktorí nás po 26 rokoch v Košiciach hnali dopredu. Pri góle som Hanckovi posunul loptu na kraj, pokračoval som do šestnástky, on na mňa počkal a už som ju potom iba zasunul do odkrytej bránky. Skvelá jeho robota,“ skonštatoval Dávid Strelec pre STVR.

Na adresu trénera Calzonu a jeho predchádzajúcej kritiky na jeho osobu Strelec dodal: „Nie som typ, ktorý po kritike doma plače do vankúša. Určite som si niečo vzal z jeho slov a pomohlo mi to. Táto sezóna sa ešte len začala a začala sa výborne. Urobím všetko preto, aby sme v dobrých výkonoch pokračovali aj na klubovej úrovni v Slovane Bratislave aj v Lige majstrov.“

Šesť bodov

V druhom nedeľňajšom súboji 1. skupiny C-divízie Švédi zdolali Estóncov (3:0) a vďaka skóre 6:1 sa usadili na čele pred Slovákmi. V októbri odohrajú Calzonovi zverenci ďalšie dve stretnutia v LN 2024. Najprv 11. októbra nastúpia v Bratislave proti Švédom a o tri dni neskôr sa predstavia v azerbajdžanskom Baku. V novembri čaká na Slovákov duel vo Švédsku a doma proti Estóncom.

„Máme šesť bodov z prvých dvoch zápasov a to sme chceli. Herne to ešte nebolo podľa predstáv, ale body máme a treba sa pripraviť na ďalšie zápasy,“ uviedol Juraj Kucka, ktorý sa po drobnom zranení kolena vrátil do zostavy reprezentačného tímu.

Víťaz „slovenskej“ skupiny si zaistí priamy postup do B-divízie, tím zo 4. priečky zostúpi do D-divízie alebo absolvuje baráž. Šancu postúpiť nahor získa aj druhý tím, ktorý nastúpi v play-off proti jednému z tretích výberov v skupinách B-divízie.