Slafkovský sa vrátil po zranení a udržal si priemer bod na zápas (video)

Slovenský krídelník Juraj Slafkovský asistoval pri prvom z dvoch gólov Montrealu v súboji so Seattlom, jeho tím však na domácom ľade schytal výprask 2:8. V mužstve hostí sa zaskvel najmä obranca Brandon Montour, ktorý dosiahol prvý hetrik v NHL a pridal aj asistenciu.

Trafil ho puk

Slafkovský asistoval pomerne kuriózne. V 17. min ho pred bránkou hostí do nohy trafila strela obrancu Logana Maillouxa. Puk sa odrazil na hokejku Cola Caufielda a ten ho upratal do bránky. Seattle však v tej chvíli viedol už 4:0 a do konca zápasu svoj náskok zvýšil na 8:2.

Oslava Halloweenu v Bell Centre dopadla pre domácich nanajvýš strašidelne. Slafkovský začal v druhom a neskôr sa presunul do prvého útoku Montrealu.

Najlepší zo svojho tímu

Slafkovský odohral 17 minút a 10 sekúnd, okrem asistencie sa prezentoval aj dvoma strelami a štyrmi bodyčekmi. Zápas začal v druhom útoku, končil v prvom. Navyše mal najlepšie hodnotenie „GameScore“ v tíme Montrealu, lepší ako 20-ročný Slovák boli len traja hráči Seattlu. Upozornil na to web slovaknhl. sk. Slafkovský si udržal priemer bod na zápas, v siedmich dueloch nazbieral 7 bodov (1+6).

„Utorkové zápasy nám nejdú. Musím sa na to bližšie pozrieť, prečo sme to nezvádli. Pred prvým gólom sme prehrali buly, neurobili si svoju prácu a dovolili súperovi vystreliť. Aj pred druhým gólom sme nezablokovali strelu a puk skončil v bránke. Tretí gól sme dostali v oslabení a štvrtý po strate puku. Potom prišiel zasa gól v oslabení a ten nás už priveľmi ranil,“ skonštatoval tréner Montrealu Martin St. Louis na webe NHL.

Na ľade takmer 27 minút

V utorok sa v NHL predstavil aj obranca Martin Fehérváry a aj keď nebodoval, prispel k víťazstvu Washingtonu nad New York Rangers 5:3. Fehérváry odohral takmer 27 minút, najviac spomedzi všetkých hráčov na ľade. Pripísal si dva bloky, dva bodyčeky a jednu strelu.

Washington potvrdil dobrý vstup do sezóny šiestym víťazstvom v ôsmom zápase. V tabuľke Východnej konferencii je piaty, ale druhý spomedzi tých, čo odohrali iba osem zápasov.

Ovečkin preskočil Jágra

Prvé dva góly Capitals v zápase strelil ich kapitán Alexander Ovečkin. Dostal sa na 857 gólov v kariére a už len 37 presných zásahov mu chýba na vyrovnanie historického rekordu Waynea Gretzkého (894).

Zároveň s 540 gólmi v rovnovážnom stave prekonal Jaromíra Jágra (538) na tretej priečke histórie v tejto štatistike. Pred Ovečkinom sú len Gordie Howe (566) a Wayne Gretzky (617).

„V tomto zápase bol fantastický. Dobre korčuľoval, veľa hral s pukom a robil správne rozhodnutia. Tento výkon mu určite dodá veľa sebavedomia,“ povedal tréner Spencer Carbery na adresu Ovečkina.