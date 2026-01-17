Vynikajúca správa! Vlhová oznámila svoj návrat po takmer dvoch rokoch, chce súťažiť aj na ZOH - VIDEO, FOTO

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová na sociálnej sieti zdieľala video, v ktorom sa prihovorila svojim priaznivcom a oznámila informácie o jej blízkej budúcnosti.
Jej zdravotný stav sa zlepšil a lekári jej povolili plnú záťaž na svahoch. „Po dvoch veľmi náročných rokoch je to pre mňa naozaj skvelá správa. Vzhľadom na aktuálnu situáciu to znie trošku bláznivo, ale aj napriek krátkemu času do olympiády som sa rozhodla zabojovať o možnosť štartu,“ začala Liptáčka.
Priznala, že nevie zaručiť, že tento cieľ dokáže naplniť, no sľúbila, že každý jeden deň urobí maximum pre to, aby mala možnosť byť súčasťou slovenského olympijského tímu a reprezentovať krajinu pod Tatrami na ZOH.
Zväz slovenského lyžovania pridelí štyri miestenky na ZOH, Vlhová ju nemusí dostať. Ako to funguje? - FOTO
„Budem intenzívne trénovať, pôjdem deň po dni a budem pozorne sledovať, ako reaguje moje koleno na záťaž a s rešpektom k svojmu telu si finálne rozhodnutie o štarte nechám na 48 hodín pred pretekmi slalomu,“ uviedla ďalej.
„Počas celej mojej cesty ste mi boli (fanúšikovia, pozn.) obrovskou oporou a vaša podpora pre mňa vždy znamenala veľmi veľa. Avšak tentokrát vás budem potrebovať viac než kedykoľvek predtým. Ďakujem za dôveru, podporu a pochopenie! Držte mi palce a ideme na to!“ dodala Vlhová vo videu, ktoré potešilo celé Slovensko.
Získa miestenku?
Zväz slovenského lyžovania (ZSL) v nedeľu 18. januára rozhodne, komu pridelí miestenky štyri miestenky (tri pre ženy a jednu pre muža) na športový sviatok v Taliansku.
Dbať bude na výkonnosť, konzistentnosť a šancu dosiahnuť pamätný výsledok. Nie je isté, či jednou z držiteliek bude aj šampiónka z Pekingu 2022 Vlhová, ktorá v Číne ovládla slalom. Nemusí teda dostať šancu obhájiť zlatú medailu.
Predpokladá sa, že vzhľadom na jej výnimočnú kariéru a šancu vrátiť sa späť k tomu, čo miluje, sa Liptáčka dočká vytúženého miesta medzi slovenskými lyžiarmi, ktorí sa predstavia pod piatimi kruhmi.
Prvé preteky v Česku?
Ženský slalom je na zimných olympijských hrách v Taliansku na programe 18. februára. Dovtedy ešte môže Vlhová absolvovať preteky v českom stredisku Špindlerův Mlýn, ktoré sa budú konať 25. januára.
Do tréningového procesu na snehu sa vrátila minulú jeseň, skúšala to vo Fínsku, Taliansku či Rakúsku. Súťaží sa však zatiaľ nezúčastnila a to napriek tomu, že bola zaregistrovaná do večerného slalomu vo Flachau, ktorý prebehol 12. februára. Ovládla ho Američanka Mikaela Shiffrinová.
Vlhová sa zranila na domácich pretekoch v slalome v Jasnej. Bolo to 20. januára 2024. Návrat teda oznámila takmer po dvoch rokoch a dvoch operáciách zraneného kolena.