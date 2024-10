Fehérváry patrí v tvrdosti a obetavosti k najlepším obrancom v NHL, Ovečkin sa doťahuje na Gretzkého (video)

Šiesty zápas a piaty víťazný v neprerušenej sérii. Taká je bilancia hokejistov Washingtonu v novom súťažnom ročníku NHL.

Hráči Capitals v rozpätí dvoch dní dvakrát zdolali Flyers (u súpera 4:1 a doma 6:3) s celkovým nástrelom desať gólov a v tabuľke Východnej konferencie sú tretí za dvojicou New York Rangers – New Jersey Devils. Tí majú o bod viac.

Fehérváryho štatistiky

V odvete vo Washingtone opäť nechýbal v drese víťazného tímu Martin Fehérváry.

Slovenský obranca odohral bezmála 20 minút a pripísal si dva bodyčeky, jeden blok, jednu strelu a dva plusové body.

Stabilný reprezentant Slovenska od začiatku sezóny nazbieral už 19 bodyčekov a 15 blokov a v povolenej tvrdosti a obetavosti patrí k najlepším v celej NHL.

Pomohli viacerí hráči

Washington prevýšil Philadelphiu druhýkrát po sebe aj vďaka dvom gólom Connora McMichaela, ktoré prišli v druhej tretine v rozpätí troch minút a dvanástich sekúnd.

Gól Alexandra Ovečkina do prázdnej bránky na 6:3 bol jeho druhý v sezóne a celkovo 855. zásah v NHL.

Znamená to, že za absolútnym streleckým rekordom Waynea Gretzkého zaostáva ruský kapitán Capitals už len o 39 gólov.

„Máme piate víťazstvo v sérii a taký začiatok sezóny by chcel asi každý. Pravdepodobne neskončíme s bilanciou 81-1, ale chceme zostať na vlne čo najdlhšie. Žiadny z našich zápasov nebol perfektný, ale nájdenie cesty k víťazstvu je to, čo robia veľké tímy. A my sa k nim chceme zaradiť,“ zhodnotil útočník Washingtonu Pierre-Luc Dubois, ktorý strelil gól a pridal aj dve asistencie, na webe NHL.