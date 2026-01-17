Rely Dakar spoznala svojich víťazov. Motocykle ovládol Benavides o dve sekundy, automobily už šiesty raz Al-Attiyah - VIDEO

Ricky Brabec mal za cieľ získať tretí titul, ale stratil istý čas, keď sa blízko cieľa 105 km dlhej jazdy okolo Yanbu vydal zlým smerom.
Nasser Al Attiyah
Na snímke Nasser Al Attiyah. Foto: Volkswagen
Katarský jazdec Nasser Al-Attiyah si zabezpečil svoj šiesty titul v automobilovej Rely Dakar v Saudskej Arábii, pričom Luciano Benavides si odniesol titul v motocyklovej súťaži s náskokom len dvoch sekúnd.

Al-Attiyah za volantom Dacie sa musel vyhnúť chybám v poslednej etape, aby sa dostal na vrchol pódia, keď v piatok 16. januára zvýšil svoj počet etapových víťazstiev na 50.

Už 55-ročný jazdec, ktorý získal bronz v streľbe na olympijských hrách v Londýne v roku 2012, pridal ďalší triumf k svojim predchádzajúcim víťazstvám na Dakare v rokoch 2011, 2015, 2019, 2022 a 2023.

Pódiové umiestnenia

S belgickým navigátorom Fabianom Lurquinom prevzal Al-Attiyah kontrolu nad celkovým poradím už v podstate na začiatku motoristického maratónu.

Po deviatom mieste v 13. poslednej etape v Yanbu pri Červenom mori mal takmer 10-minútový náskok pred druhým Nanim Romom na Forde.

Švéd Mattias Ekstrom vyhral záverečnú etapu a celkovo sa umiestnil na treťom mieste v kategórii automobilov. Minuloročný šampión, Saud Yazeed Al Rajhi, musel minulý týždeň odstúpiť pre mechanické problémy.

V kategórii motocyklov si titul odniesol Argentínčan Luciano Benavides len o dve sekundy pred druhým americkým šampiónom z Hondy Rickym Brabecom.

Druhé miesto v 13. a záverečnej etape stačilo 30-ročnému jazdcovi KTM na to, aby si zabezpečil debutový titul na Dakare. „O tomto momente som sníval celý život,“ povedal víťaz podľa agentúry AFP.

Navigačná chyba

Brabec, víťaz v rokoch 2020 a 2024, mal za cieľ získať tretí titul, ale stratil istý čas, keď sa blízko cieľa 105 km dlhej jazdy okolo Yanbu vydal zlým smerom.

„Ešte včera sa to zdalo nemožné, ale stále som cítil, že sa to môže podariť. Ricky sa vydal zlým smerom a ja tým správnym,“ priblížil Benavides.

„Bol to záblesk nádeje. Videl som, že je to on a že sa musí otočiť, aby sa dostal späť na správnu cestu, pretože tamojší prechod bol nemožný. Videl som tú medzeru a išiel som do toho,“ tešil sa Argentínčan.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Benavidesov starší brat Kevin vyhral maratónske preteky v rokoch 2021 a 2023.

„Pred štartom som všetkým povedal, že tento Dakar je môj. Deväť rokov na Dakare a toto je moje prvé víťazstvo. S bratom píšeme históriu. Vyhral o 43 sekúnd a ja som o dve. Myslím, že som ho v tomto smere zdolal! Je to splnený sen,“ dodal Luciano Benavides.

