Zomrel majiteľ Fiorentiny. Investoval veľké peniaze na prinavrátenie zašlej slávy, no momentálne je klub na zostupovej priečke

Americký mediálny magnát Rocco Commisso, majiteľ talianskeho futbalového klubu Fiorentina, zomrel vo veku 76 rokov. Informovala o tom agentúra AFP.
Bol zakladateľom spoločnosti Mediacom Communications, jedného z najväčších poskytovateľov káblovej televízie v Spojených štátoch amerických.
Narodil sa v Taliansku, ale ako dieťa sa s rodinou presťahoval do USA a vybudoval si obchodné impérium, pričom nahromadil majetok, ktorý Forbes odhaduje na 5,9 miliardy dolárov (približne 5 083 440 000 eur).
„S veľkou bolesťou a smútkom rodina Commissovcov oznamuje stratu prezidenta klubu Rocca B. Commissa,“ uviedla Fiorentina vo vyhlásení a dodala, že prezident podstúpil „dlhodobú“ lekársku liečbu.
Spomenutý celok kúpil v roku 2019 a aktívne sa podieľal na záležitostiach klubu. Investoval do nového tréningového centra v hodnote 120 miliónov eur a bojoval za obnovenie slávy z 50. a 60. rokov 20. storočia, keď tím vyhral dvakrát taliansku súťaž a získal dve európske trofeje.
Pod jeho vedením sa klub so sídlom vo Florencii, ktorý v budúcej sezóne oslávi 100. výročie, dostal do troch finále – Talianskeho pohára v roku 2023 a Európskej konferenčnej ligy UEFA v rokoch 2023 a 2024 –, ale všetky prehral.
Fiorentina, ktorá v minulej sezóne skončila v Serii A na 6. mieste, zažíva búrlivý ročník a momentálne sa nachádza až na 18. mieste, ktoré zaručuje vypadnutie do nižšej súťaže.
Commisso vlastnil aj New York Cosmos, bývalý klub brazílskej futbalovej legendy Pelého, v rokoch 2017 až 2025.