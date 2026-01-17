Zomrel majiteľ Fiorentiny. Investoval veľké peniaze na prinavrátenie zašlej slávy, no momentálne je klub na zostupovej priečke

Spomenutý celok kúpil v roku 2019 a aktívne sa podieľal na záležitostiach klubu.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Sviečka dymiaca, dym
Ilustračné Thinkstock
Taliansko Futbal Futbal z lokality Taliansko

Americký mediálny magnát Rocco Commisso, majiteľ talianskeho futbalového klubu Fiorentina, zomrel vo veku 76 rokov. Informovala o tom agentúra AFP.

Bol zakladateľom spoločnosti Mediacom Communications, jedného z najväčších poskytovateľov káblovej televízie v Spojených štátoch amerických.

Narodil sa v Taliansku, ale ako dieťa sa s rodinou presťahoval do USA a vybudoval si obchodné impérium, pričom nahromadil majetok, ktorý Forbes odhaduje na 5,9 miliardy dolárov (približne 5 083 440 000 eur).

„S veľkou bolesťou a smútkom rodina Commissovcov oznamuje stratu prezidenta klubu Rocca B. Commissa,“ uviedla Fiorentina vo vyhlásení a dodala, že prezident podstúpil „dlhodobú“ lekársku liečbu.

Spomenutý celok kúpil v roku 2019 a aktívne sa podieľal na záležitostiach klubu. Investoval do nového tréningového centra v hodnote 120 miliónov eur a bojoval za obnovenie slávy z 50. a 60. rokov 20. storočia, keď tím vyhral dvakrát taliansku súťaž a získal dve európske trofeje.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Pod jeho vedením sa klub so sídlom vo Florencii, ktorý v budúcej sezóne oslávi 100. výročie, dostal do troch finále – Talianskeho pohára v roku 2023 a Európskej konferenčnej ligy UEFA v rokoch 2023 a 2024 –, ale všetky prehral.

Fiorentina, ktorá v minulej sezóne skončila v Serii A na 6. mieste, zažíva búrlivý ročník a momentálne sa nachádza až na 18. mieste, ktoré zaručuje vypadnutie do nižšej súťaže.

Commisso vlastnil aj New York Cosmos, bývalý klub brazílskej futbalovej legendy Pelého, v rokoch 2017 až 2025.

Firmy a inštitúcie: ACF Fiorentina
Okruhy tém: Peniaze Úmrtie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk