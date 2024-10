Zámorská hokejová bieda (foto)

Do sezóny 2024/2025 vstupovali slovenskí hokejoví fanúšikovia namaškrtení. Tešili sa na to, ako bude Juraj Slafkovský bodmi ťahať Montreal k lepším zajtrajškom. Na herný rozvoj Šimona Nemca, na revitalizáciu Tomáša Tatara s Martinom Pospíšilom. Či na debuty v profilige v podaní Dalibora Dvorského či Šimona Mešára.

Situácia na konci októbra je však tragická a nič zo spomínaného sa nenapĺňa. Častým dôvodom sú vo viacerých prípadoch zranenia, no nevýraznosť slovenskej stopy je spôsobená aj tým, že korčuliari spod Tatier jednoducho svoj potenciál nie sú schopní uviesť do praxe.

Juraj Slafkovský

Najväčšia slovenská nádej v NHL odohrala v aktuálnom ročníku šesť duelov, v ktorých si pripísala jeden gól a päť asistencií. Rodák z Košíc však do boja zasiahol naposledy 20. októbra.

Odvtedy laboruje so zraneným ramenom. Prvotné informácie hovorili o približne týždennej absencii, no aktuálne, ani po deviatich dňoch, nič nenasvedčuje tomu, že by sa mal do kolotoča v najbližších dňoch vrátiť.

Tomáš Tatar

Najskúsenejší Slovák v NHL vyzeral byť v úvodných dueloch sezóny v dobrej forme. Dva „pražské“ zápasy proti Buffalu zvládol herne nad očakávania dobre.

V štvrtom zápase proti Washingtonu sa dočkal aj premiérového gólu po návrate do New Jersey. Potom však prišiel úpadok a prepad v tímovej hierarchii až do štvrtej formácii.

Proti New Yorku Islanders dokonca odohral iba niečo viac ako sedem minút. Tridsaťtriročný útočník navyše nebodoval v troch ostatných dueloch.

Šimon Nemec

Kouč Sheldon Keefe slovenského obrancu v ostatných troch zápasoch posadil iba na tribúnu. Kombinácia nevýrazných výkonov a extrémnej konkurencie v defenzíve „diablov“ vyústila až do tohto nečakaného riešenia.

Každému je jasné, že pre klub i samotného hráča je táto situácia absolútne neprijateľná. Nevedno ako sa táto sága skončí, no pre dobro všetkých, musí prísť rozhodnutie čo najskôr.

V každom prípade, Nemcova kariéra čelí aktuálne asi najväčšej výzve, akú kedy zažila.

Martin Pospíšil

Vstup do sezóny mal rodák zo Zvolena impozantný, veď v úvodných troch dueloch nazbieral päť kanadských bodov. V piatich nasledujúcich sa však bodovo nepresadil, čo sa odrazilo na jeho minutáži.

V jednom zo zápasov ho dokonca tréner Ryan Huska nechal sedieť iba na striedačke. V doteraz poslednom dueli, v pondelok 28. októbra proti Vegas, strávil na ľade necelých 17 minút.

Martin Fehérváry

V horšej situácii, ako sa čakalo, je aktuálne aj obranca Washingtonu Capitals. Rodák z Bratislavy je stabilným členom zostavy tímu, no naskakuje iba v tretej obrannej dvojici s Dylanom McIlrathom.

Minúty zbiera najmä v oslabeniach, na presilovky sa prakticky ani nedostáva. Pozitívom je aspoň to, že nečakane dobre hrá jeho tím. Capitals totiž vyhrali päť zo siedmich duelov.

Erik Černák

Stabilný pilier Tampy Bay, ktorý si takmer vždy odohrá to svoje. V sezóne 2024/2025 má stabilnú výkonnosť.

Tradične hrá systémovo veľmi dobre a bonusom sú tri asistencie. Odchovancovi košického hokeja niet čo vyčítať.

Samuel Honzek

Po fantastickej letnej príprave skrášlenej erupciou produktivity prišla nečakaná šanca v prvom tíme Calgary. Po štyroch dueloch sa však 19-ročný prospekt zranil.

Pred zranením Samuel nehral zle, ale zároveň nepredviedol nič také, čo by presvedčilo vedenie tímu nechať si ho v prvom tíme aj po návrate z listiny zranených. Veľmi pravdepodobne odohrá podstatnú časť aktuálnej edície na farme v Calgary Wranglers.

Ostatní hráči

Fantastické správy zatiaľ neprichádzajú ani z AHL. Dalibor Dvorský síce nazbieral v ôsmich zápasoch päť bodov, no nevyzerá to na skoré spojenie s prvým tímom St. Louis.

Filip Mešár mal šancu na prvý tím solídnu, hral v októbri vynikajúco, ale v najmenej vhodnej dobe ho pribrzdilo zranenie. Podľa najnovších informácii bude mimo hry až dva mesiace.

Šancu v NHL v tejto sezóne nedostal ani nik z tria Patrik Koch, Miloš Kelemen či Pavol Regenda. Ďalší hráči počnúc Adamom Sýkorom, končiac Samuelom Hlavajom sú od profiligy v tejto chvíle mimoriadne ďaleko.