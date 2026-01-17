Suverénne PSG sa vrátilo na čelo tabuľky. Dembelé sa dvomi gólmi vracia späť do formy

PSG začalo s Dembélem, Desireom Douém a Kvaracchelijom v zostave podobnej tej, ktorá v máji 2025 zdolala Inter Miláno vo finále Ligy majstrov.
Ousmane Dembélé
Francúzsky futbalista Ousmane Dembélé ešte v septembri prevzal aj prestížne ocenenie Zlatá Lopta. Foto: SITA/AP
Ousmane Dembélé strelil dva góly, vďaka čomu sa úradujúci šampióni Paríž Saint-Germain vyšplhali na čelo Ligue 1 po dominantnom víťazstve 3:0 nad Lille. Na vrchol tabuľky by sa mohlo vrátiť Lens, ak by vyhralo doma s Auxerre o 17.00 h.

Trénera PSG Luisa Enriqueho povzbudil návrat do formy jeho najlepšieho útočníka. Dembélé získal v minulej sezóne Zlatú loptu, ale doteraz zažíval ročník poznačenú zraneniami.

Jeho góly, vrátane úžasného lobu, však povzbudili verných fanúšikov klubu z hlavného mesta Francúzska, píše agentúra AFP.

„To je Ousmaneovo kúzlo, dokáže čokoľvek, je jednoducho skvelý,“ povedal po zápase jeho spoluhráč Warren Zaire-Emery.

Bradley Barcola, ktorý neskoro nastúpil za Chviču Kvaraccheliju, strelil tretí gól svojho tímu v nadstavenom čase druhého polčasu, keď využil chybu v obrane, ktorá nechala pred sebou už len brankára Berkeho Özera.

Chýbal im však kľúčový obranca Achraf Hakimi, ktorý v nedeľu 18. januára nastúpi vo finále Afrického pohára národov za Maroko proti Senegalu.

Parížania v minulej sezóne vyhrali ligu o 19 bodov, ale Lens sa sériou deviatich víťazstiev vo všetkých súťažiach drží v hre o francúzsky titul a o pohárovú Európu.

