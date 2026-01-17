Premierový triumf vo Svetovom pohári. Delagová zvíťazila v zjazde, Vonnová získala ďalšie pódiové umiestnenie - VIDEO, FOTO

Talianka Nicol Delagová vyhrala svoje prvé preteky Svetového pohára, keď ovládla zjazd v Tarvisiu, zatiaľ čo Lindsey Vonnová si s blížiacimi sa zimnými olympijskými hrami vybojovala ďalšie pódium.
Pred týmito pretekmi mala 30-ročná Talianka na konte iba päť pódiových umiestnení vo SP, ale na domácom snehu dosiahla čas 1 minútu a 46,28 sekundy a skončila o 0,20 sekundy pred Kirou Weidle-Winklemannovou z Nemecka.
Delagová, ktorá naposledy skončila na pódiu pred takmer dvoma rokmi v Saalbachu, poskočila na piate miesto v poradí zjazdu, 220 bodov za vedúcou Vonnovou, ktorá bola o 0,26 sekundy pomalšia a patrilo jej tretie miesto.
Vynikajúca správa! Vlhová oznámila svoj návrat po takmer dvoch rokoch, chce súťažiť aj na ZOH - VIDEO, FOTO
Návrat ako z ríše snov
„Dnešok má pre mňa veľký význam, nebolo to jednoduchých pár rokov, môžem sa len poďakovať všetkým, ktorí ma podporovali. Znovu som našla svoju slobodu, uvedomila som si, že menej je viac a tu to máme,“ prezradila Talianka pre agentúru AFP.
Pre Vonnovú to bolo šieste umiestnenie na stupňoch víťazov v aktuálnej sezóne – jej piate v piatich zjazdoch – a zvýšila svoj náskok pred Emmou Aicherovou, ktorá skončila piata, v celkovom poradí zjazdu na 144 bodov.
Americká hviezda sa vo veku 41 rokov opäť etablovala medzi elitou po tom, čo sa vrátila z „dôchodku“ s titánovou náhradou kolena, ktorá jej umožňuje lyžovať bez bolesti.
Stredisko jej vyhovuje
Necelé tri týždne pred začiatkom ZOH má olympijská šampiónka v zjazde z roku 2010 výbornú formu. Potvrdila ju na hmlistej zjazdovke v Tarvisiu.
Stredisko sa vrátilo do Svetového pohára prvýkrát od marca 2011. Vtedy tam 25-ročná Vonnová vyhrala super-G a skončila druhá v zjazde aj superkombinácii.
Tento výsledok bol Vonnovým najhorším výsledkom v Tarvisiu, keď v predchádzajúcich šiestich návštevách tam dosiahla dve víťazstvá a štyri druhé miesta.
Musí sa zlepšiť
„Presne takto si to tu pamätám, všetci sú takí nadšení. Stretla som sa s fanúšikmi a spievali o mne piesne, čo je úžasné. Som taká šťastná, že som opäť na pódiu a to za ťažkých podmienok. Úprimne, nemohlo by to byť lepšie,“ radovala sa americká šampiónka.
Sofia Goggiová pokračovala v nie príliš dobrej forme, skončila tesne mimo prvej desiatky a zaostala o 1,35 sekundy. V poradí zjazdu má rovnaký počet bodov ako Delagová, nezvíťazila ani raz, hoci v nej štyrikrát získala malý glóbus.
Aktuálne 33-ročná pretekárka dúfa v lepšie výsledky. „Môžete mať vzostupy aj pády, niekedy to tak býva. Ale som veľmi rada za Nicol,“ povedala s tým, že sa pokúsi o lepšie umiestnenie v nedeľnom (18.1.) super-G.
Veľkolepé návraty
Taliansko tiež čaká na pozitívne správy od svojej ďalšej hviezdy a celkovej držiteľky titulu Svetového pohára Federicy Brignoneovej, ktorá je zároveň majsterkou sveta v obrovskom slalome.
Tá nesúťažila od aprílovej zlomeniny oboch nôh a je dosť možné, že by sa na štart olympijských hier dostala bez toho, aby túto zimu absolvovala jedinú disciplínu. Zrejme vynechá aj obrovský slalom v Kronplatzi, ktorý je naplánovaný na utorok 20. januára.
Slovenka Petra Vlhová oznámila svoj návrat po zranení, dátum prvých pretekov však nešpecifikovala. Môže ísť o slalom v Špindlerůvom Mlýne, ktorý sa bude konať 25. januára.