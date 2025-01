Sinnerovi sa triasla ruka, úderom znefunkčnil sieť, ale postúpil do štvrťfinále. Koniec hrdinu Monfilsa

Taliansky tenista Jannik Sinner zatiaľ úspešne kráča za obhajobou titulu na Australian Open v Melbourne, ale nie je to bezbolestné.

Najvyššie nasadený hráč osemfinále zdolal Nóra Holgera Runeho 6:3, 3:6, 6:3, 6:2 v zápase, ktorý sa hral vo veľkej horúčave a počas ktorého si obaja tenisti vyžiadali čas na ošetrenie.

Trpel v horúčave

Sinner viditeľne trpel v 32-stupňovej horúčave a dusne, po dlhších výmenách sa mu triasla ruka. mal závraty a predlžoval si prestávky na pokračovanie v zápase.

„Fyzicky som sa trápil, čo bolo evidentné. Zranený však nie som, len maximálne vyčerpaný a zdravotne tiež nie som stopercentný. Keď máte proti sebe kvalitného súpera, vyčerpanosť je namieste. Vtedy mám tendenciu sa pohybovať trochu naľavo,“ skonštatoval Jannik Sinner podľa webu ATP Tour.

Dvadsaťriročný Sinner po dvoch vyčerpávajúcich servisných hrách v polovici tretieho setu požiadal o lekársky oddychový ča, počas ktorého mu turnajový lekár zmeral pulz. Počas toho si tvár prikrýval ľadovou utierkou a pravou rukou mu nekontrolovateľne trhalo.

Ďakoval lekárovi

Neskôr v úvodnej hre štvrtého setu svojím podaním Talian pretrhol kovový krúžok, ktorý upevňuje spodnú časť siete k zemi a keďže nastala havarijná situácia, nastalo 21-minútové čakanie na opravu technického problému so sieťou v Aréne Roda Lavera.

„Mal som veľké šťastie, že som si znova mohol oddýchnuť. Celkovo mi pomohlo, že som sa mohol porozprávať s lekárom. Tento turnaj má skvelú organizáciu a za to veľmi pekne ďakujem,“ vyhlásil Sinner.

Celkovo v zápase favorit predviedol po 35 víťazných úderov aj nevynútených chýb, zatiaľ čo 13. nasadený Nór mal negatívnu bilanciu 31:54. Štvrťfinálovým súperom Sinnera bude víťaz americko-austrálskeho súboja Alex Michelsen – Alex de Minaur.

Monfils odstúpil

Cestu do štvrťfinále našiel aj Američan Ben Shelton, ktorý už nedopustil ďalší zázrak francúzskeho veterána Gaela Monfilsa. Vo vyrovnanom súboji 22-ročný Shelton viedol 7:6 (3), 6:7 (3), 7:6 (2), 1:0, keď 38-ročný Monfils oznámil, že odstupuje.

Už v závere tretieho setu mal viditeľné fyzické problémy, po kurte sa ledva vliekol. Napriek tomu Monfils zanechal v na južnej pologuli v úvode roka úžasný dojem, keď ťahal sériu ôsmich víťazných zápasov, v rámci ktorej ovládol turnaj ATP 250 v novozélandskom Aucklande.

„Odohral veľa náročných zápasov, preto som sa sústredil na to, aby sa fyzicky čo najviac unavil. Napriek tomu zahral výborne, jeho údery do protipohybu, zmeny rytmu a množstvo iných vecí, ktoré ovláda, dostávajú súpera do nepohody,“ pochválil Monfilsa jeho premožiteľ Shelton.