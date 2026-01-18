Nové clá sú ďalším ohrozením transatlantických vzťahov, varujú Trumpa lídri Európskej únie

Lídri Európskej únie v sobotu varovali amerického prezidentaDonalda Trumpa pred uvalením dodatočných ciel na európske krajiny, ktoré nesúhlasia s predajom Grónska Spojeným štátom.
Nebezpečná špirála
„Clá by podkopali transatlantické vzťahy,“ uviedli v spoločnom vyhlásení predsedníčka Európskej komisieUrsula von der Leyenová a šéf Európskej radyAntonio Costa. Ako dodali, takéto clá by mohli roztočiť „nebezpečnú špirálu úpadku“. Únia podľa nich ostáva „jednotná, koordinovaná a odhodlaná brániť svoju suverenitu“.
Trump na svojej sociálne sieti Truth Social skôr v sobotu napísal, že od 1. februára budú Dánsko, Nórsko, Švédsko, Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia, Holandsko a Fínsko čeliť 10 percentnému clu na všetok export do USA. Od 1. júna 2026 by sa clo malo zvýšiť na 25 percent a platilo by až do dosiahnutia dohody od odkúpení Grónska.
Cyprus, ktorý aktuálne predsedá Rade EÚ, zvolal na nedeľu mimoriadne zasadnutie veľvyslancov EÚ v Bruseli.
Dohoda medzi EÚ a USA
Nemecký europoslanecManfred Weber (Európska ľudová strana – EPP) upozornil, že Trumpove výroky spochybňujú minuloročnú obchodnú dohodu medzi EÚ a USA. Kým trvajú hrozby, „nie je možné“ podľa neho dohodu schváliť a nulové clá na americké produkty treba pozastaviť.
Brusel a Washington sa vlani v júli dohodli, že väčšina európskeho exportu bude podliehať 15-percentnému americkému clu, no obe strany stále rokujú o ďalších ústupkoch.