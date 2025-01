Čim starší, tým lepší! Tridsaťosemročný Monfils je po Federerovi najstarší osemfinalista v Melbourne

Vo veku, keď si už väčšina hráčov užíva na „tenisovom dôchodku“ zarobené peniaze, chytá Francúz Gael Monfils druhý dych. Pred týždňom sa stal najstarším singlovým šampiónom v histórii ATP Tour, keď triumfoval v novozélandskom Aucklande. A skvelú formu si 38-ročný hráč preniesol aj na Australian Open do Melbourne.

V sobotňajšom zápase 3. kola vyprevadil domov štvrtého nasadeného Američana Taylora Fritza, keď zvíťazil 3:6, 7:5, 7:6 (1), 6:4. Devätnástu účasť na Australian Open premenil šiesty raz na postup do štvrtého kola.

Druhý najstarší

Zároveň je druhý najstarší protagonista mužskej dvojhry, ktorý sa dostal do šestnástky najlepších v Melbourne Parku po Rogerovi Federerovi.

Parádne podanie

Fritz mal pred stretnutím s Monfilsom skvelú formu, keďže vo dvoch predchádzajúcich zápasoch stratil iba osem gemov. Ale nenasadený Francúz bol ako šelma, ktorá presnými údermi a dunivým podaním doslova zničila svetovú štvorku. Až 95 percent všetkých bodov Monfilsa prišlo po prvom servise.

„Stratégia bola držať základnú čiaru a meniť tempo. Odpálil som niekoľko veľkých úderov po čiare, dobre som podával a darili sa mi forhendy i bekhendy,“ povedal Monfils a ešte dodal: „Pevne v seba verím a dúfam, že s trochou šťastia ešte môžem narobiť nejaké škody v druhom týždni Australian Open.“

Na rade ďalší Američan

V súboji o postup do štvrťfinále sa stretne s ďalším Američanom Benom Sheltonom, ktorý vyradil Taliana Lorenza Musettiho 3:1 na sety. Práve štvrťfinále je pre Monfilsa maximom na Australian Open. Hral v ňom v rokoch 2016 a 2022. Na grandslamových turnajoch sa najďalej dostal do semifinále – na Roland Garros a US Open.