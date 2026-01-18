SaS navrhuje opäť zaradiť 17. november medzi dni pracovného pokoja

Deň boja za slobodu a demokraciu by sa mohol stať opätovne dňom pracovného pokoja. Navrhujú to poslanci za stranu Sloboda a Solidarita (SaS)Ondrej Dostál, Vladimíra Marcinková, Marián Viskupič, Karol Galek, Mária Kolíková, Martina Bajo Holečková, Vladimír Ledecký a Branislav Gröhling. Vláda zrušila 17. november ako deň pracovného pokoja v rámci konsolidačných opatrení.
Negatívny signál
„November 1989, na ktorý tento štátny sviatok odkazuje, predstavuje jeden zo základných historických a hodnotových pilierov moderného demokratického zriadenia Slovenskej republiky. Pripomína pád komunistického totalitného režimu, návrat občianskych slobôd, politického pluralizmu a právneho štátu. Ide o udalosť, bez ktorej by neexistoval súčasný ústavný a demokratický poriadok Slovenskej republiky,“ zdôrazňujú poslanci v zdôvodnení návrhu.
Sviatok zároveň pripomína udalosti zo 17. novembra 1939 a odpor študentov v okupovanej Prahe proti nacistickej agresii. Tým sa zdôrazňuje boj proti obom totalitám 20. storočia, podčiarkujú predkladatelia. Odstránenie tohto dňa zo zoznamu dní pracovného pokoja podľa nich vyslalo negatívny signál smerom k verejnosti o dôležitosti historickej pamäte a hodnôt slobody a demokracie.
Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy
„Tento krok sa stretol s negatívnou reakciou veľkej časti demokraticky zmýšľajúcej verejnosti. Vrátenie 17. novembra medzi dni pracovného pokoja má nielen symbolický, ale aj praktický občiansky význam. Deň pracovného pokoja vytvára reálny priestor na dôstojnú verejnú spomienku, na účasť občanov na spomienkových aktoch, verejných zhromaždeniach, vzdelávacích a kultúrnych podujatiach, ako aj na medzigeneračný prenos historickej pamäti,“ uviedli poslanci. Ak je tento štátny sviatok pracovným dňom, jeho spoločenský a občiansky rozmer sa prirodzene oslabuje.
Predkladatelia návrhu zákona si uvedomujú, že jeho schválenie bude mať čiastočný negatívny vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy. Považujú však za legitímne, aby demokratický štát niesol primerané ekonomické náklady spojené s ochranou a pripomínaním svojich základných hodnotových východísk.
„Sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou a ich pripomínanie nemôže byť podriadené výlučne krátkodobým ekonomickým ukazovateľom,“ uzavreli. Zmeny by v prípade schválenia v Národnej rade SR vstúpili do platnosti 1. júla 2026.