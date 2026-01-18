Slafkovský prekonal hranicu 40 bodov v sezóne a 60 gólov v kariére v NHL - VIDEO

Juraj Slafkovský dvoma gólmi prispel k triumfu Montrealu na ľade Ottawy 6:5 po predĺžení.
HOKEJ NHL: Ottawa - Montreal
Juraj Slafkovský (vpravo) v oslavnej póze po strelení gólu spoločne s kapitánom Montrealu Nickom Suzukim. Montreal vyhral v Ottawe 6:5 po predĺžení a slovenský krídelník strelil dva góly. Foto: SITA/AP
Forma Juraja Slafkovského pred blížiacimi sa zimnými olympijskými hrami v Taliansku je naďalej výborná. Aktuálne sa dostal za hranicu 40 bodov v tejto sezóne a 150 bodov v celej zámorskej kariére v NHL.

K víťazstvu Montrealu na ľade Ottawy 6:5 po predĺžení Slafkovský prispel dvoma gólmi, čo bol jeho dvanásty viacbodový a tretí dvojgólový zápas v tejto zámorskej sezóne.

Porovnanie sezón

Momentálne má zo 49 zápasov na konte 19 gólov a 21 asistencií. Pre porovnanie v minulej (dosiaľ rekordne bodovej) sezóne v drese Montrealu (51) sa na 40-bodovú hranicu dostal až 12. marca, vtedy mal na konte 14 gólov a 26 asistencií.

Celkovo vo štvorročnej kariére v NHL sa 21-ročný Košičan prehupol cez hranicu 60 gólov a 150 bodov (aktuálne 61+90).

Už len dvaja pred ním

„V kategórii hráčov do 22 rokov sú pred ním v počte dosiahnutých gólov v histórii Montrealu Canadiens už len Stéphane Richer s 90 a Henri Richard (62). Aktuálne predstihol Maria Tremblaya so 60 gólmi,“ napísal štatistický web Sportsnet Stats na sociálnej platforme X.

Prvý gól dosiahol Slafkovský už po troch minútach prvej tretiny v presilovej hre, keď strelou bez prípravy zo „slotu“ prekonal brankára Ottawy Leeviho Meriläinena.

Montreal neskôr viedol 2:0, ale potom prišiel obrat Ottawy na 5:3. V 48. min Jake Sanderson desiatym gólom v sezóne získal dvojgólový náskok pre Senators. Potom však prišlo tradičné vzopätie Canadiens.

Zavelil na obrat

Do konca tretej tretiny zostávalo štyri a pol minúty, keď Slafkovský parádnym tečom strely Lana Hutsona znížil na 4:5 a neskôr obranca Alexandre Carrier vyrovnal na 5:5. Následné predĺženie trvalo iba 33 sekúnd. Špecialista na góly v extračase Cole Caufield prestrelil Meriläinena a rekordným 12. gólom v predĺžení v kariére zabezpečil dva body pre Montreal.

„Neviem, či by som to tak urobil znova. Avšak v situácii dvaja na jedného som sa rozhodol pre strelu a nejako to tam prešlo do bránky,“ komentoval Caufield na webe NHL. Montreal vyhral po šiesty raz v sezóne zápas, v ktorom doháňal manko súpera v tretej tretine. To je nezvyčajná a celkom výpovedná štatistika o sile zverencov Martina St. Louisa.

Vyrovnaná divízia

Montreal je tretí v Atlantickej divízii NHL o bod za Tampou Bay a Detroitom. Na druhej strane Ottawa je posledná ôsma, ale len 11 bodov za Montrealom.

„Dostávame sa do situácií, ktoré nechceme, ale vieme sa z nich tímovo odraziť k víťazstvám. Toto je naše veľké víťazstvo, lebo naša divízia je veľmi tesná a vyrovnaná,“ vyhlásil kapitán Canadiens Nick Suzuki.

