Izrael namieta proti zloženiu výboru, ktorý má dohliadať na povojnovú správu a obnovu Pásma Gazy

Izrael v sobotu vzniesol námietky voči zloženiu výkonného výboru pre Gazu, ktorý má pôsobiť v rámci tzv. Rady pre mier a dohliadať na povojnovú správu palestínskeho územia.
Súčasťou výboru, ktorého zloženie zverejnil Biely dom v piatok, sú turecký minister zahraničných vecíHakan Fidan a zástupca Kataru. V sobotu sa začala formovať Rada pre mier, do ktorej americký prezidentDonald Trump pozval lídrov Egypta, Turecka, Argentíny a Kanady.
Trump vymenoval britského ex-premiéra Tonyho Blaira za člena Rady pre mier na ekonomickú obnovu Gazy
Trump sa už skôr vyhlásil za jej predsedu a za členov vymenoval amerického ministra zahraničiaMarca Rubia, bývalého britského premiéra Tonyho Blaira a vyjednávačov Jareda Kushnera a Steva Witkoffa – väčšina z nich figuruje aj vo výkonnom výbore pre Gazu.
„Oznámenie o zložení Výkonného výboru pre Gazu, ktorý je podriadený Rade pre mier, nebolo s Izraelom koordinované a je v rozpore s jeho politikou,“ uviedol úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v oficiálnom vyhlásení. Premiér preto poveril ministra zahraničných vecí, aby sa v tejto veci skontaktoval so svojim americkým náprotivkom, uvádza sa ďalej vo vyhlásení.
Rada aj výkonný výbor by podľa Bieleho domu mali dohliadať na povojnovú obnovu a správu Pásma Gazy zničeného niekoľkoročným izraelským bombardovaním.