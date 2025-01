Šimon Nemec stále má na to, aby hral v prvej obrannej dvojici v NHL, tvrdí zámorský expert

Zo všetkých mladých hráčov New Jersey Devils má Šimon Nemec najväčšie predpoklady na to, aby sa v budúcnosti presadil ako stály hráč v prvom obrannom páre v NHL.

Myslí si to hokejový analytik Brandon Holmes, ktorý zostavil rebríček nádejí organizácie New Jersey po prvej polovici sezóny 2024/2025 a 20-ročného slovenského obrancu v ňom zaradil na prvé miesto.

Chvíľu mu to trvalo

„Všetci fanúšikovia Devils veľmi dobre poznajú Šimona Nemca, keďže bývalá draftová dvojka absolvovala v minulej sezóne 60 zápasov za Devils a bol to bodovo najdôslednejší obranca z celého tímu. Po zranení ramena na olympijskej kvalifikácii v lete na Slovensko mal pomalý štart do novej sezóny a to viedlo k jeho preradeniu do nižšej súťaže AHL po tom, čo sa do zostavy New Jersey vrátili Brett Pesce a Luke Hughes. Nemcovi v AHL chvíľu trvalo, kým našiel svoju formu spred roka, ale v posledných 15 zápasoch sa tak stalo a tím Utica Comets aj jeho zásluhou dosiahol najlepšie obdobie v aktuálnej sezóne. Nemec v ôsmich zápasoch nazbieral 11 bodov vrátane troch gólov,“ skonštatoval Holmes väčšinou známe fakty, upozornil na ne aj web slovaknhl.sk.

Elitný mozog

K pozitívam hry mladého slovenského beka zámorský expert, ktorý analyzuje hru New Jersey, vzápätí dodal:

„Vlastnosti, vďaka ktorým sa stal vlani efektívnym obrancom Devils, sú stále prítomné v jeho hre. Výborne číta hru na oboch koncoch klziska a potom robí správne rozhodnutia s pukom. Nie je taký atletický a neovláda puk tak dobre ako napríklad jeho spoluhráč Luke Hughes, ale má elitný hokejový mozog, ktorý mu pomohol dostať sa až do súčasného bodu kariéry. Je schopný rýchlo rozohrať puk, vďaka čomu je využiteľný aj v presilových hrách a je aj dostatočne obratný na to aby, sa vyhýbal bodyčekom súperových hráčov. Je to komplexný obojsmerný obranca s potenciálom byť v prvej obrannej dvojici v tíme Devils. To všetko v ňom ľudia z tohto klubu videli, keď ho draftovali z druhého miesta a stále je to prítomné.“

Casey a Silajev až za Nemcom

V druhej skupine medzi špičkovými nádejami s pravdepodobnosťou hrať v prvých formáciách New Jersey Devils, sa podľa Holmesa nachádzajú obrancovia Anton Silajev a Seamus Casey. Na štvrtom až šiestom mieste ich nasledujú útočník Arsenij Gricjuk, brankár Michail Jegorov a útočník Lenni Hämeenaho, ktorí by jedného dňa mohli dosiahnuť určitý vplyv v NHL.