Severná Kórea pošle do Doneckej oblasti ženistov, majú podporiť ruské „rekonštrukčné“ práce

Pchjongjang po podpise zmluvy s Moskvou o vojenskej pomoci vyšle na budúci mesiac severokórejských vojakov v aktívnej službe do Rusmi okupovanej Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Referuje o tom americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) a juhokórejská spravodajská sieť TV Chosun.

Podľa juhokórejského zdroja pôjde ženijná jednotka na Ukrajinu, aby podporila údajné „rekonštrukčné práce“, no keďže ide o hlavnú jednotku, očakáva sa, že dôležitosť jej misie bude značná. Severokórejskí vojaci majú navyše dostávať vysoké mzdy.

TV Chosun odhaduje, že vďaka nasadeniu troch alebo štyroch týchto brigád do okupovaných častí Ukrajiny by mohla Severná Kórea dostať z Ruska až 115 miliónov dolárov ročne v nešpecifikovanej cudzej mene.

ISW uviedol, že hoci nezaznamenal žiadne správy, ktoré by naznačovali, že by sa severokórejský vojenský personál zamýšľal zapojiť do bojových operácií na Ukrajine, poznamenal, že severokórejská inžinierska podpora by mohla umožniť ruským bojovým silám sústrediť sa na operácie v prvej línii a pomôcť rozšíriť vojenskú infraštruktúru a obranné opevnenia na okupovaných územiach Ukrajiny.