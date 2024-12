Šampión Verstappen pred novou sezónou F1: Nemáme na to, aby sme boli najlepší - FOTO

Priaznivci formuly 1 si už zvykli, že dlhodobým kráľom tejto najrýchlejšej disciplíny motoristického športu je Max Verstappen. „Lietajúci“ Holanďan ovládol šampionát efjednotky štyrikrát za sebou, premožiteľa márne hľadá od roku 2021.

Pred budúcou sezónou však 27-ročný jazdec Red Bullu varuje, že situácia sa zrejme zmení. Seba ani Red Bull vôbec nepovažuje za favoritov na zisk titulu.

„Určite nebudeme favoriti na celkový triumf, ale to je v poriadku. Momentálne nemáme v tíme na to, aby sme boli číslo 1. Musíme toho ešte veľa zmeniť k lepšiemu, ale niekedy je to dobré, keď začínate zozadu,“ uviedol Verstappen, cituje ho web ORF.

Štvornásobný a úradujúci majster sveta narážal na to, že v závere práve ukončenej sezóny mali McLaren a Ferrari často rýchlejšie autá v porovnaní s tímom Red Bull Racing a Mercedes bol tiež občas rýchlejší ako rakúsko-britský pretekársky tím.

Napokon to vyústilo až do triumfu McLarenu v Pohári konštruktérov po dlhých 26 rokoch.

Verstappen zároveň priznal, že slovná hádka s Georgeom Russellom z pretekov v Katare je už definitívne vyriešená. S jazdcom Mercedesu si už všetko urovnali.

„Krátko sme sa rozprávali po pretekoch v Abú Zabí. Všetko je oukej. Budúci rok začneme od nuly a bude to v poriadku,“ zdôraznil Verstappen.

Holanďan zatiaľ nechcel komentovať budúcnosť svojho tímového kolegu Sergia Péreza. Povráva sa, že Mexičan končí v Red Bulle napriek predĺženiu zmluvy, keďže nesplnil výkonnostné ciele v roku 2024. V konečnom poradí šampionátu mu patrila až ôsma priečka.

„Teraz ešte nemôžem nič povedať,“ podotkol o ňom Verstappen.