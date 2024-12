Rodičovstvo nebude mať vplyv na moje pretekanie, tvrdí hviezda motoristického športu

Štvornásobný majster sveta vo formule 1 Max Verstappen oznámil, že spolu s jeho partnerkou Kelly Piquetovou čakajú prvé dieťa. Holanďan tvrdí, že otcovstvo nebude mať vplyv na jeho kariéru v motoristickom športe.

Nie je to pre neho nič nové

Verstappen, ktorý momentálne jazdí za tím Red Bull, vyhlásil, že jeho sústredenie zostane naďalej na maximálnej úrovni a po každom víkende sa vráti späť k svojej rodine. Informuje o tom špecializovaný web Motorsport.com.

„Už som to zažil, takže to pre mňa nie je nič nové,“ uviedol 27-ročný pilot, ktorý so svojou partnerkou už vychováva jedno dieťa. To má Piquetová z predchádzajúceho vzťahu s bývalým pilotom F1 Daniilom Kvjatom.

„Teraz v tom bude aj moja DNA, ale najpodstatnejšie je, že deti budú v dobrých rukách. Som si v tom istý, aj preto viem, že to moje výsledky na trati nebude ovplyvňovať,“ doplnil rodák z belgického mesta Hasselt.

Neplánuje zostať F1 dlho

Verstappen, ktorého zmluva s Red Bullom vyprší po sezóne 2028, už pred časom naznačil, že neplánuje zostať v F1 príliš dlho.

Na otázku, či by niekedy uvažoval o prestávke od pretekania, odpovedal jednoznačne: „Nie, nikdy som o tom neuvažoval. Nemyslím na to. Naďalej som hladný po ďalších výhrach. Stále ma to baví a nemám dôvod túto tému otvárať,“ uviedol holandský pilot, ktorý svoju prvú Veľkú cenu vyhral ešte ako 17-ročný v roku 2015.

V rozhovore pre Motorsport tiež úradujúci majster sveta komentoval možnosť, že by jeho dieťa nasledovalo jeho kroky do sveta motoristického športu. Verstappen žartoval, že by ho určite podporil, ak by mal talent, ale zároveň dodal, že „naozaj dúfa, že nie“. Podľa neho je dôležité, aby jeho dieťa žilo svoj vlastný život bez tlaku.