Keď McLaren naposledy získal Pohár konštruktérov, súčasný hrdina Norris ešte nebol na svete

Keď McLaren naposledy predtým ovládol Pohár konštruktérov v majstrovskom seriáli formuly 1, bolo to ešte v minulom tisícročí a na monopostoch tejto značky jazdili Fín Mika Häkkinen a Škót David Coulthard.

Prešlo dlhých 26 rokov a táto dvojica našla svojich víťazných nástupcov. Sú nimi Brit Lando Norris a Austrálčan Oscar Piastri.

Keď v roku McLaren získal Pohár konštruktérov, jeho súčasný hrdina Norris ešte nebol na svete. Narodil sa až v novembri 1999.

Norris vyhral VC Abú Zabí

Definitívu zisku titulu pre McLaren zariadil Norris víťazstvom na poslednej Veľkej cene sezóny v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch. Norris zvíťazil o necelých šesť sekúnd pred Španielom Carlosom Sainzom na Ferrari.

O vyše pol minúty zaostal na treťom mieste ďalší jazdec Ferrari Monačan Charles Leclerc. Víťazstvo Norrisa je o to cennejšie, že jeho tímový kolega Piastri po kolízii s Maxom Verstappenom už v úvodnej zákrute nemal nárok na dobrý výsledok a skončil až desiaty.

Šachovnicovú vlajku mal Sinner

Rozuzlenie bitky o Pohár konštruktérov medzi McLarenom a Ferrari zostalo na pleciach Norrisa, ktorý sa s tým parádne vyrovnal.

V cieľovom priestore po 58 kolách a 306 km sa tešil zo štvrtého triumfu v kariére, celkovej druhej priečky v šampionáte jazdcov za už istým majstrom sveta Verstappenom a potvrdenia Pohára konštruktérov o 14 bodov pred Ferrari.

Pri prejazde cieľom Norrisa so šachovnicovou vlajkou odmával najlepší tenista na svete Jannik Sinner. „Výborná robota od každého človeka v tíme. Som na vás všetkých veľmi hrdý. Bola to parádna jazda so skvelým záverom,“ uviedol Lando Norris pre AP.

„Po tomto triumfe si už nemôžem dávať nízke ciele. V budúcom roku chcem získať titul medzi konštruktérmi aj jazdcami. V práve skončenej sezóne som sa dopustil nejakých chýb, ale veľa som sa naučil. Najmä od majstra sveta Maxa Verstappena,“ doplnil Norris.

Výkonný riaditeľ McLarenu Zak Brown nepochyboval o víťazstve Norrisa, ale obával sa možných technických problémov.

Ak by jeho jazdec musel odstúpiť z prvého miesta, titul by zrejme pripadol konkurencii z Ferrari. A to nechcel dopustiť. „Boli to najkrajšie, ale aj najpríšernejšie dve hodiny v mojom živote,“ vtipkoval Brown pri čakaní na záverečný ceremoniál.

Sainz mal v cieli sladkú aj trpkú príchuť

Carlos Sainz z Ferrari mal sladkú aj trpkú chuť v ústach po posledných pretekoch sezóny. Jeho druhé miesto v posledných pretekoch nestačilo na celkový triumf Ferrari. Bola to zároveň derniéra Sainza v tíme z talianskeho Maranella. Od budúcej sezóne bude jazdcom Williamsu.

„Urobili sme pre úspech maximum, ale Lando bol rýchlejší. Gratulujem jemu aj celému McLarenu, lebo si to zaslúžili. Nám zostáva hrdosť na to, čo sme za celú sezónu dokázali a ja aj za celé štyri roky vo Ferrari. Budem si to navždy pamätať,“ nezaprel džentlmena 30-ročný Španiel, ktorý obsadil celkovú piatu priečku v hodnotení jazdcov po triumfoch na veľkých cenách v Austrálii a Mexiku.

Zapísali sa do histórie

Posledné preteky sezóny na okruhu Yas Marina v SAE znamenali tiež rozlúčku Lewisa Hamiltona s tímom Mercedes. Sedemnásobný majster sveta sa rozlúčil štvrtým miestom, keď v záverečnom kole predstihol tímového kolegu Georgea Russella.

Hamilton získal s Mercedesom šesť zo svojich siedmich titulov, pôsobil tam od roku 2013. V budúcej sezóne presedlá do kokpitu Ferrari.

„Snívali sme každý samostatne, ale verili spoločne. Som vďačný za to, že naša spoločná viera sa premenila na zápisy do histórie,“ vravel Hamilton do rádia svojmu technikovi Peterovi Bonningtonovi predtým, než sa šiel rozlúčil s fanúšikmi.