Sám si strkal palicu do zadku a rozbíjal si hlavu? Pýta sa zdrvená matka a neverí slovenskej polícii

V Košiciach údajne došlo k brutálnemu násiliu na policajnej stanici na Pribinovej ulici. Muž, ktorého zadržala polícia, tvrdí, že bol počas vypočúvania fyzicky a sexuálne týraný. Podľa slov jeho rodiny ho mali surovo zmlátiť a do análneho otvoru mu mali strkať palicu. Na prípad upozornil Denník N.

Podľa TV Joj, ktorej sa podarilo aj spojiť s matkou poškodeného, mal muž útočiť na strážnika budovy Košického samosprávneho kraja. Ten zavolal naňho políciu, ktorá ho spacifikovala a previezla na policajnú stanicu. Odtiaľ kontaktovala rodičov, aby mu priniesli lieky na epilepsiu.

Na úrade robil výtržnosti

„Na polícii nám zobrali tie lieky a povedali, že zobrali ho z KSK, robil tam nejaké výtržnosti, neviem aké, že vraj je to zaznamenané na kamere,“ uviedla matka pre TV Joj.

Televízia zistila, že muž sa šiel na úrad pýtať na prácu, ale odišiel bez nej a spútaný policajtmi, ktorí ho umiestnili do cely. „Celý dobitý, chrbát modrý, na hlave krv, na nohách pásy, na kolenách, na celom tele,“ uviedla matka poškodeného.

Podľa rodiny im ešte tvrdil, že mu policajti strkali do zadnej časti tela palicu. „Policajti nám povedali, že až tak vystrájal, že čo je to za pacienta, že sám si strká palicu do zadku a rozbíja si hlavu,“ dodala s tým, že je trošku agresívny pri epileptickom záchvate.

Rodina podala podnet

„Nie je to epileptický záchvat, ale má averziu voči policajtom, lebo to už nie je prvýkrát, že tak sa k nemu zachovali ako sa zachovali,“ povedala. Muž mal totiž v minulosti viaceré potýčky s políciou, kedy si ubližoval sám.

V tomto prípade je však rodina presvedčená, že za útokom sú policajti a podala podnet na inšpekciu. Tí mu však zavolali záchranku a tiež inšpekčnú službu polície. Aktuálne je začaté trestné stíhanie a podľa hovorcu Ministerstva vnútra SR Mateja Neumanna sú aktuálne vykonávané procesné úkony podľa Trestného poriadku.

Viac sa o prípade dočítate na webe noviny.sk.