Russell štvrtýkrát vyštartuje z prvého miesta, už takmer istý šampión F1 Verstappen z piateho

George Russell na Mercedese si vybojoval „!pole position“ pred Veľkou cenou Las Vegas v rámci majstrovského seriálu formuly 1.

Štvrtýkrát prvý na štarte

Pre 26-ročného Brita je to štvrtýkrát, čo si vybojoval prvé miesto v kvalifikácii. Jeho tímový kolega Lewis Hamilton bol najrýchlejší v prvých dvoch víkendových tréningoch a Russell v piatkovej večernej tretej a poslednej časti kvalifikácie.

„Je to neuveriteľný pocit byť späť na ´pole position´, boli sme veľmi rýchli,“ povedal Russell o štvrtej pole position vo svojej kariére. „Som šťastný, ale musíme si zanalyzovať, prečo sme vlastne boli takí rýchli. Je to pre mňa prekvapenie,“ dodal.

Hamilton urobil chyby

Sedemnásobný šampión F1 Hamilton bol najrýchlejší v prvých dvoch víkendových tréningoch a Russell bol najrýchlejší v piatkovej večernej tretej a poslednej časti. Ale po kvalifikácii urobil sedemnásobný šampión Formuly 1 dve chyby vo finálovej skupine a skončil až na desiatom mieste.

„Bol to dobrý prípravný víkend až do poslednej časti kvalifikácie,“ povedal Hamilton. „V Q3 som mal dve zlé kolá a skončili sme na 10. mieste- Je to naozaj sklamanie, pretože sme určite s mojím autom mali šancu na ´pole position. Bude ťažké začať z miesta, kde sme sa ocitli, ale pokúsim sa dostať na pódium,“ skonštatoval Hamilton.

Tesná kvalifikácia

Russellovo neskoré najrýchlejšie kolo posunulo Sainza na druhé miesto, Pierre Gasly sa prešmykol na tretie a Leclerc skončil štvrtý. Líder šampionátu Max Verstappen z Red Bullu sa kvalifikoval ako piaty. Verstappen potrebuje získať len o tri body viac ako vyzývateľ Lando Norris, aby sa stal celkovým víťazom štvrtýkrát za sebou.

„Bola to tesná kvalifikácia, Myslel som si, že už mám isté ´pole position´ a potom George prišiel do hry a bol veľmi rýchly,“ povedal Sainz.