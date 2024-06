Ruské rakety leteli až k Slovensku, v pohotovosti boli dokonca poľské a spojenecké lietadlá

Pri masívnom ruskom raketovom útoku proti Ukrajine leteli niektoré rakety až do Zakarpatskej oblasti susediacej so Slovenskom či do Ľvovskej oblasti pri hraniciach s juhovýchodnou časťou Poľska. Ako na platforme X uviedlo operačné velenie poľských ozbrojených síl, v pohotovosti boli aj poľské a spojenecké lietadlá.

Škody vo viacerých oblastiach

„Upozorňujeme, že poľské a spojenecké lietadlá lietajú v poľskom vzdušnom priestore, čo môže viesť k zvýšenej hladine hluku, najmä v juhovýchodnej časti krajiny,“ konštatovalo operačné velenie poľských ozbrojených síl.

Po ruskom útoku evidujú škody v Záporožskej, Dnipropetrovskej, Doneckej, Kirovohradskej a Ivano-Frankivskej oblasti. Médiá tiež informovali o zničení obytných budov a dvoch desiatkach zranených.

Bol to už šiesty masívny útok na ukrajinskú energetickú infraštruktúru za ostatného dva a pol mesiaca. Vážne poškodené boli dve tepelné elektrárne.

Útok na energetickú infraštruktúru

Rusko pri útoku v noci na sobotu zacielilo na energetickú infraštruktúru viacerých ukrajinských regiónov, pričom riadené strely a balistické rakety boli vypustené z lietadiel nad Kaspickým morom, z okupovaného polostrova Krym aj zo severovýchodnej časti Čierneho mora.

„Bola to dlhá a napätá noc pre celý systém poľskej protivzdušnej obrany. Poľská armáda nepretržite monitoruje situáciu na ukrajinskom území a je v nepretržitej bojovej pohotovosti, aby zaistila bezpečnosť poľského vzdušného priestoru,“ poznamenalo operačné velenie poľských ozbrojených síl.