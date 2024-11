Rúben Amorim preberie Manchester United skôr, ako plánoval

Portugalský tréner Rúben Amorim priznal, že na pozíciu kormidelníka anglického klubu Manchester United nastúpi skôr, ako chcel. Súčasnému koučovi Sportingu Lisabon však vedenie tímu zo štadióne Old Trafford nedalo na výber.

„Bolo to teraz alebo nikdy,“ prezradil Amorim po piatkovom triumfe svojho súčasného zamestnávateľa nad Estrelou da Amadora 5:1.

United sa nedarí

Vedenie United v piatok potvrdilo, že taktovku nad A-tímom z Manchestru prevezme v pondelok 11. novembra. On sám však chcel pôvodne zotrvať v Lisabone až do konca sezóne a až potom zamieriť do Anglicka.

Rúben Amorim na uvedenom poste nahradí Holanďana Erika ten Haga, ktoré predstavitelia klubu odvolali po nevydarenom vstupe do sezóny 2024/2025.

V tabuľke Premier League patrí United po deviatich dueloch až 14. priečka so ziskom jedenástich bodov.

Mal tri dni

Rozhodnutie opustiť Sporting označil Amorim ako životný míľnik. „To, čo som žiadal, bolo, aby som nastúpil na konci sezóny. Oni povedali, že to nie je možné,“ informoval mladý tréner. Na rozhodnutie mal iba tri dni.

V minulosti sa o jeho služby zaujímali aj iné kluby a boli pripravené ho vykúpiť zo zmluvy v Lisabone, ponuku od United považuje za tú pravú. Inde mu údajne ponúkali aj trikrát vyšší plat. Amorim potvrdil, že do Anglicka s ním odíde aj celý realizačný tím.

Sľúbil však, že počas januárového prestupového obdobia do nového klubu nebude lanáriť žiadneho zo súčasných zverencov v Sportingu.

Sklamaní fanúšikovia

Počas spomenutého piatkového ligového duelu viacerí fanúšikovia lisabonského tímu prezentovali hnev a sklamanie z odchodu Amorim.

„Chápem, že fanúšikovia Sportingu sú sklamaní, ale musíme ísť ďalej,“ reagoval kouč. Ten pred odchodom do Anglicka ešte absolvuje na lavičke Sportingu dve stretnutia vrátane duelu Ligy majstrov proti Manchestru City.