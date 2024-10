Nástupcom Ten Haga v Manchestri United by mal byť Portugalčan Amorim

Manchester United zrejme našiel náhradu za nedávno odvolaného trénera Erika ten Haga. Nástupcom neúspešného Holanďana by sa mal stať Portugalčan Rúben Amorim.

Ten až doteraz úspešne viedol Sporting v Lisabon, s ktorým vedie tabuľku najvyššej portugalskej súťaže so stopercentným ziskom 27 bodov z deviatich zápasov a so skóre 30:2. Vedenie ManUtd chce, aby Amorim viedol mužstvo už v nedeľňajšom domácom zápase proti Chelsea.

Odvolali sa na podmienky v zmluve

Sporting potvrdil žiadosť anglického velikána vo vyhlásení pre burzového regulátora CMV.

„Manchester United prejavil záujem o angažovanie trénera Rúbena Amorima, pričom predstavenstvo klubu sa odvolalo na podmienky stanovené v pracovnej zmluve platnej medzi spoločnosťou a trénerom, konkrétne na príslušnú výpovednú klauzulu vo výške 10 miliónov eur,“ uvádza sa vo vyhlásení Sportingu Lisabon.

Chcú aj jeho asistentov

Podľa portugalských médií chce Manchester United stiahnuť k sebe celý realizačný tím Sportingu, druhá strana za to požaduje ďalšie peniaze.

„Prezident ´levov´ Frederico Varandas chce ďalších 5 miliónov eur, aby aj zvyšok trénerského štábu mohol odstúpiť a zamieriť na Old Trafford. Okrem vyplatenia asistentov Sporting ešte požaduje ďalšiu sumu, aby sa presun do Anglicka mohol uskutočniť okamžite a nie do 30 dní, ako to je zakotvené v zmluve,“ uviedol web abola.pt.

Záujem mal aj FC Liverpool

O Amorimovi sa už začiatkom tohto roka hovorilo, že naberie smer anglická Premier League. Najprv ako o potenciálnom nástupcovi Jürgena Kloppa v FC Liverpool a nedávno bol považovaný za horúceho kandidáta na nástupcu Josepa Guardiolu v Manchestri City, ak Španiel nepredĺži zmluvu, ktorá vyprší v lete 2025.

Päťdesiatštyriročný Ten Hag strávil na lavičke tímu z Old Traffordu viac ako dva roky. Osudným sa mu stal nevydarený vstup do ročníka 2024/2025. V tejto sezóne sa hráčom „Red Devils“ nedarí a v Premier League sú po deviatich zápasoch až na 14. priečke so ziskom jedenástich bodov. Posledný Ten Hagov duel na lavičke United priniesol prehru 1:2 s West Hamom a po nej jeho uvoľnenie z funkcie.