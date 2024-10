Manchester United má plán cesty, no stále robí kroky opačným smerom (komentár)

Slávny anglický futbalový veľkoklub Manchester United urobil v ostatnej dekáde veľmi veľa krokov vedľa. Výsledkový marazmus, atmosféra okolo klubu, výber manažérov a mnohých posíl spôsobili fanúšikom „červených diablov“ viac vrások na čele ako radosti.

Aj o tom je „fanúškovanie“, pretože po dobe temna zvykne vychádzať slnko.

Aktuálne dianie na Old Trafford však žiadne prichádzajúce svitanie na lepšie časy nenaznačuje. Najnovšie sa vedenie klubu, či lepšie povedané spoločnosť Ineos, zviditeľnila odvolaním legendárneho Sira Alexa Fergusona z postu klubového ambasádora.

Rozhodnutie v priateľskej atmosfére

Predstavitelia 20-násobného anglického šampióna uvádzajú ako dôvod reštrukturalizačný program a s ním spojené zavádzanie znižovania nákladov.

Ferguson podľa britských zdrojov dostával za výkon svojej funkcie 2,16 miliónov libier ročne, čo je v prepočte približne 2,59 miliónov eur.

Osemdesiatdvaročný Škót sa podľa britských médií s klubom na ukončení spolupráce dohodol v priateľskej atmosfére. Naďalej bude zastávať funkciu nevýkonného riaditeľa, pričom bude môcť navštevovať všetky zápasy tímu.

Ferguson bol ambasádorom Manchestru United od roku 2014.

Typická reakcia

Rozhodnutie Ineosu poriadne nahnevalo viaceré klubové legendy na čele s jeho bývalým zverencom Ericom Cantonom.

„Sir Alex Ferguson by mal mať možnosť robiť v klube všetko, čo chce, až do dňa, keď zomrie. Taký nedostatok rešpektu. Je to úplne škandalózne. Sir Alex Ferguson bude navždy mojím šéfom a na všetkých by som hodil vrece srač..k,“ napísal na sociálnej sieti Francúz, ktorý v Man United pôsobil v 90. rokoch minulého storočia.

Obrovské straty

Finančná situácia v jednom s najväčších športových klubov na svete nie je dobrá.

Podľa najnovšej účtovnej uzávierky klub po príchode nového vedenia vykázal straty v hodnote 113,2 milióna libier, čo je v prepočte približne 134 miliónov eur.

Vo februári sa stal čiastočným vlastníkom klubu britský miliardár Jim Ratcliffe. Novým generálnym riaditeľom sa stal Omar Berrada, športovým riaditeľom je Dan Ashworth a do predstavenstva klubu sa dostali kľúčové postavy z Ratcliffeovej spoločnosti Ineos Sport – Dave Brailsford a Jean-Claude Blanc.

Prehĺbenie krízy

Od príchodu Ratcliffa a spol. si dovtedy demoralizovaní fanúšikovia sľubovali veľké veci a rýchle zlepšenie.

Realita je však taká, že 20 mesiacov pod ich patronátom prinieslo iba prehĺbenie klubovej krízy.

Je možné, že zavádzané opatrenia (okrem Fergusona má v klube skončiť aj približne 250 zamestnancov, pozn.) z hľadiska ekonomického zdravia Manchestru United pomôže, lenže ak berieme do úvahy marketingový rozmer ako odkaz fanúšikom, bol to ďalší krok vedľa.

Nahnevajú sa nahnevaní

Aj ja si myslím, že ak má klub niekde šetriť, tak mzda pre Fergusona, ktorá mimochodom predstavuje len omrvinky, je tou poslednou vecou, ku ktorej sa mal uchýliť.

V klube je roboty ako na kostole, to vidí každý. Väčšinu zaujíma predovšetkým športová stránka a tá je už dobrú dekádu extrémne devalvovaná.

Bilancia sedem odohraných ligových duelov, iba osem získaných bodov, priebežná 14. priečka v Premier League, manažér hovoriaci o pláne, ktorý ešte nikto nevylúštil, hráči hrajúci hlboko pod svoje možnosti… Nič z toho rozviazanie zmluvy s klubovom legendou nevyrieši. Akurát tak nahnevá nahnevaných ešte viac.