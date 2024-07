Konzultant by musel denne na Rašiho ministerstve odpracovať 33 hodín, podľa Remišovej to počítali „smeráckou konštantou“

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) nedávno podpísalo realizačnú zmluvu na poradenské služby v oblasti auditu. Nie je neobvyklé, že si štát zmluvne zabezpečí externé služby, avšak pri uvedenej zmluve zaráža okrem iného objem prác, ktoré Rašiho ministerstvo od konzultantov požaduje. Každý deň v roku vrátane víkendov a sviatkov má jeden človek odpracovať až 33 hodín.

Podľa zverejnenej zmluvy by mali traja experti zabezpečiť ministerstvu za 12 mesiacov 30 800 hodín prác, pričom jeden konzultant má za rok odpracovať až 12 000 hodín, teda tisíc hodín mesačne. Aj keby pracoval každý deň v mesiaci, musel by každý deň pracovať až 33 hodín.

„U pána Rašiho zrejme počítali nejakou smeráckou konštantou, pretože takéto počty hodín môžu reálne traja ľudia odpracovať iba ak na inej planéte a v inom časopriestore. Ak má expert odpracovať mesačne 1 000 hodín, musel by mať pri práci 10 hodín denne jeden mesiac až 100 dní. Za nereálnych 30 800 osobohodín práce troch ľudí zaplatí Richard Raši dodávateľom 2 280 000 eur,“ konštatuje poslankyňa NR SR Veronika Remišová.

Štát je v niektorých situáciách odkázaný na externé poradenské služby.

„Počas môjho pôsobenia na ministerstve investícií sme externé služby využívali vtedy, keď práce nebolo možné zvládnuť pomocou interných kapacít. Richard Raši typicky smerácky po nástupe do funkcie z ministerstva doslova vyhádzal na ulicu dlhoročných IT odborníkov a dnes si musí objednávať konzultantov, ktorí zvládnu pracovať 33 hodín denne. Kým práca jedného odborníka na ministerstve stojí aj pri nákladoch 5 000 eur mesačne za rok 60 tisíc eur, pán Raši za jedného konzultanta za rok zaplatí viac ako 800 tisíc eur. To je rozdiel medzi našou vládou a dnešnou koalíciou podvodníkov,“ uviedla Remišová.