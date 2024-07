Raši prekonal aj neslávne logo Šimkovičovej, Remišová ho kritizuje pre ďalšie plytvanie na ministerstve

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) uzatvorilo zmluvu na vytvorenie „komunikačnej identity pre Program Slovensko 2021-2027“, za ktorú zaplatí 82 000 eur.

Detaily výberu dodávateľa nie sú nikde zverejnené, nevie sa, ako určili cenu a či prebehla reálna súťaž, avšak zaujímavejší je predmet zákazky, upozornila poslankyňa NR SR a exministerka investícií Veronika Remišová.

Vyhadzovanie peňazí

Komunikačná identita programu Slovensko bola totiž na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie vytvorená internými kapacitami po schválení programu v roku 2022, pričom vizuálne prvky, ktoré boli vytvorené interne na ministerstve za 0 eur, vrátane loga Programu Slovensko, používa minister Raši dodnes na všetkých materiáloch.

Preto je viac ako zarážajúce, že ide dať viac ako 80 tisíc eur externej firme, čo je síce „len“ 8 jeho mesačných platov, ale pre bežného občana to predstavuje obrovské peniaze, najmä v situácii, keď vláda ide zvyšovať dane, znižovať pomoc pre rodiny a zrušila preplácanie zdravotnej starostlivosti na zuby.

„Richard Raši prekonal aj neslávne logo ministerky Šimkovičovej. Je totiž absolútnym nezmyslom, aby minister Raši vyhadzoval peniaze na to, čo už bolo vytvorené dokonca internými zamestnancami za 0 eur. Desiatky tisíc eur by sa nemali mrhať na vizuál programu alebo na šablónu pre PowerPoint, čo zvládne spraviť aj školák, pretože program sa za pár rokov opäť zmení a premenuje. Oveľa zmysluplnejšie by bolo ich použiť na informácie o výzvach alebo osvetu pre žiadateľov. Problémom nie je vizuál programu, ale problémom sú chýbajúce výzvy,“ uzavrela Remišová.

Remišová nerozumie povinnej publicite

„Poslankyňa Remišová dnes opäť dokázala, že nerozumie nielen eurofondom, riadeniu rezortu, ale ani povinnej publicite. Dnes kritizovala zmluvu na vytvorenie „komunikačnej identity pre Program Slovensko 2021-2027“. Pani Remišová si však neuvedomila, že komunikačná identita mala byť pripravená už pri spustení Operačného programu Slovensko, kde vyhodila takmer 200 000 eur na žúrku pre zopár vyvolených,“ reagovalo MIRRI SR.

Poslankyňa Remišová počas svojho pôsobenia nedokázala pripraviť najdôležitejší metodický dokument pre publicitu – Manuál pre informovanie a komunikáciu Programu Slovensko – čím vystavila riziku prijímateľov projektov, keďže nesplnenie týchto záväzkov zo strany prijímateľa môže viesť k finančným sankciám.

Naopak, pani Remišová využívala eurofondy na vlastnú propagáciu v časopise Lepšie Slovensko, za ktorý dostal rezort aj pokutu a ktorého vydávanie sme museli zrušiť, čím sme ušetrili viac ako 200 000 eur.

Program propagovala, keď nebola vyhlásená výzva

„Zato pani Remišová propagovala nový operačný program v čase, keď nebola vyhlásená ani jedna výzva a za túto kampaň zaplatila viac ako 120 000 eur. Pani Remišová z prostriedkov všetkých daňových poplatníkov dala pripraviť, obstarala a zaplatila aj mediálnu kampaň v hodnote takmer 60 000 eur, ktorá sa nikdy nedostala na verejnosť. Zároveň sme z čias jej pôsobenia našli aj obstarávanie na vývoj a produkciu spoločných zjednocujúcich prvkov komunikácie podpory z fondov EÚ, záväzných pre všetkých komunikujúcich aktérov. V tomto obstarávaní, ktorého súčasťou bola aj jednotná identita, prišli cenové ponuky od 350 000 do 844 000 eur. V kampaniach dokonca obstarávala aj písanie PR článkov, hoci na odbore komunikácie zamestnávala viac ako 20 ľudí,“ reagoval rezort.

Vzhľadom na to, že Európska komisia požaduje pri eurofondových projektoch aj povinnú publicitu, MIRRI SR vo verejnom obstarávaní vysúťažilo jednotnú komunikačnú identitu Operačného programu Slovensko, ktorá bude obsahovať okrem samotnej stratégie aj návrhy a produkciu viac ako 23 komunikačných nástrojov, vrátane produkcie audiovizuálnych diel a iných komunikačných nástrojov. Tieto bude využívať všetkých 10 sprostredkovateľských orgánov.