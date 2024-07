Minister investícií Raši dostal všetko na zlatom podnose a opäť nehorázne klame, tvrdí Remišová

Minister Richard Raši v utorok po rokovaní vlády opäť nehorázne klamal, tvrdí exministerka a poslankyňa NR SR Veronika Remišová (Za ľudí). Podľa nej v roku 2020, keď jej odovzdával eurofondy, po siedmich rokoch z nich dokázal vyčerpať len jednu tretinu a v čerpaní preto bolo Slovensko na poslednom mieste v EÚ.

Nevypísal jedinú výzvu

„Vo viacerých programoch boli zastavené platby a skrachoval mu celý operačný program na vedu a výskum, ktorý sa musel kvôli korupcii zlúčiť s programom na betónovanie ciest a doteraz naši vedci a vysoké školy pociťujú obrovské škody, ktoré Smer a Hlas napáchali. Museli sme zaviesť krízový manažment, urobiť po nich poriadok, zaviesť protikorupčné opatrenia a dnes je regionálny program IROP, ktorý som mala na starosti vyčerpaný na viac ako 100%, čo je najlepší výsledok v histórii Slovenska,“ tvrdí Remišová. Zároveň bývalá vláda presadila na úrovni EÚ zmeny európskej legislatívy, aby Slovensko mohlo preplatiť náklady za migračnú krízu a za pomoc ľuďom s cenami energií.

„Presun 450 miliónov eur v oblasti životného prostredia, ktorý spomína pán Raši, bol možný iba vďaka zmene európskej legislatívy, ktorú som presadila a bol dlhodobo plánovaný od začiatku energetickej krízy. Práve vďaka reformám a zmenám európskej legislatívy, ktoré sme dokázali presadiť v Bruseli, sa prvýkrát v histórii Slovenska podarilo využiť všetky eurofondy 2014-2020. A neprepadla miliarda eur ako vláde Roberta Fica v roku 2016. Na tom však nemá pán Raši absolútne žiadnu zásluhu, zo starého programového obdobia nevypísal jedinú výzvu,“ zdôraznila exministerka.

Schválene dokumenty pre operačné programy

Príprava európskej legislatívy a jej presadenie bol náročný proces trvajúci celé mesiace a žiadny racionálne zmýšľajúci človek neuverí Richardovi Rašimu, že to dokázal on za dva mesiace v novembri a decembri, dokedy bolo potrebné dočerpať eurofondy.

Pri príprave eurofondov 2021-2027 bolo Slovensko medzi prvými šiestimi krajinami, ktoré mali schválené základné dokumenty pre svoje operačné programy. Kvôli pandémii koronavírusu meškala legislatíva na európskej úrovni a partnerskú dohodu s Európskou komisiou Slovensko podpísalo v júli 2022 v rovnakom čase ako napríklad Estónsko.

Všetko predpripravené na zlatom podnose

S výnimkou Grécka podpísali všetky krajiny EÚ partnerskú dohodu až v roku 2022 alebo 2023. Pokiaľ ide o čerpanie eurofondov, Raši dostal podľa Remišovej všetko predpripravené na zlatom podnose, boli vypísané rôzne výzvy.

„Uvediem len jeden príklad za všetky: vypísali sme výzvu na obnovu škôl a telocviční, bolo to vôbec prvý krát, čo sa vôbec mohli stavať a obnovovať takéto zariadenia z eurofondov, pretože sme to dohodli s Európskou komisiou. A Richard Raši minulý rok, hneď po nástupe na ministerstvo túto výzvu zrušil. Keby ju nezrušil, tak v septembri by sa žiaci už mohli vracať do vynovených škôl a telocviční. Pán Raši, je načase, aby ste konečne začali pracovať a prestali sa neustále na niekoho vyhovárať. Ľudia sa daňami neskladajú na váš desaťtisícový plat, aby za to počúvali výhovorky,“ odkázala ministrovi Remišová.