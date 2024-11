Ramsay pochválil nováčikov aj Bučeka, konečne sa dočkal triumfu na Nemeckom pohári

Spokojnosť s hrou a aj konečným výsledkom. Slovenská hokejová reprezentácia sa pod vedením Craiga Ramsayho konečne dočkala celkového triumfu na Nemeckom pohári.

Predtým naposledy Slováci zvíťazili na tradičnom novembrovom turnaji v roku 2016, keď ešte kanadský odborník nebol pri kormidle.

Výborná tímová práca

„Konečne sme začali sezónu víťazstvom na Nemeckom pohári. Mali sme tu dobré tímy aj v minulosti. Najmä vlani, keď sme zdolali domácich Nemcov, ale nakoniec nám chýbal gól v skóre. Je to náročný turnaj. Tímy prinesú vždy zaujímavých mladých hráčov. Aj my sme mali nové tváre. Tím však odviedol výbornú prácu, obzvlášť po tom ako sme museli hodinu čakať v šatni počas stretnutia s Nemeckom pre dieru v ľade. Nie som na podobné veci zvyknutý Hrali sme však ako tím a po výhre s Nemeckom sme našli výhru aj proti Dánsku. Napriek únave,“ zhodnotil Craig Ramsay podľa denníka Šport.

Dieru v ľade ešte nezažil

Čulý kanadský sedemdesiatnik potvrdil, že najviac si užíval víťazstvo nad domácimi hokejistami 6:2. Práve tento sobotný triumf Slovákom predčasne zabezpečil celkové víťazstvo na turnaji.

„Boli sme efektívni, ubránili sme oslabenia. Páčila sa mi naša celková hra. Nemcov sme zdolávali v súbojoch. Som na chlapcov veľmi hrdý. Čo sa týka čakania pre dieru v ľade, bolo to pre mňa niečo nové. V Piešťanoch sme kedysi čakali 45 minút na nový mantinel, ale teraz to bola ešte dlhšia pauza. Organizátori to zvyčajne zvládnu rýchlejšie,“ priznal Ramsay.

Parádni nováčikovia

O nováčikoch v tíme – brankárovi Rastislavovi Eliašovi a obrancovi Adamovi Žiakovi – mal Ramsay pred turnajom výborné referencie a tie sa mu u oboch hráčov potvrdili.

„Obaja boli výborní. Je vždy náročné pre brankára prísť v dvadsiatich rokoch a odchytať dobré zápasy. Debutoval výborným čistým kontom proti Rakúsku. Náročné to mal aj Žiak, ktorý je menšej postavy, ale postavil sa k tomu čelom a bojoval. Hral, ako keby sem patril. Bol sebavedomý, zvládol presilovku. Obaja vyzerali, že v tíme sú už dlhší čas,“ pokračoval skúsený Kanaďan.

Buček už je komplexný

Spokojnosť vyslovil aj s návratom nitrianskeho strelca Samuela Bučeka do reprezentácie.

„Dal dôležitý gól Dánom, keď si dorazil vlastnú strelu, a pridal pekne premenený nájazd. Hral dobre v defenzíve, nebol naša slabina v obrannom pásme. To je veľmi dôležité, keď hráč vie hrať na oboch stranách klziska. Všetci ho poznajú ako ligového strelca, ale teraz je komplexnejší hráč. Nebáli sme sa ho dať hocikedy na ľad,“ rád skonštatoval Ramsay.

Decembrový Kaufland Cup sa z Bratislavy sťahuje do Popradu a Slováci by na ňom pred domácimi fanúšikmi tradične mali mať ešte silnejšiu zostavu ako na Nemeckom pohári. Bude to naozaj tak?

Zmeny v Poprade

„Zrejme prídu určité zmeny, budeme mať k dispozícii viac hráčov. Nemôžete však plánovať veľmi dopredu. Hráči sa môžu zraniť, alebo práve vtedy sa nebudú cítiť na reprezentáciu. Určite prídu známe aj menej známe tváre. Chceme doma predviesť pred našimi fanúšikmi šou. Teším sa na to,“ zakončil Ramsay aj pre denník Šport.