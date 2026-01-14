Credit Suisse musí zaplatiť 910-tisíc eur za diskrimináciu tehotnej zamestnankyne

Žalobkyňa, ktorá bola v roku 2009 prijatá ako viceprezidentka francúzskej pobočky Credit Suisse v Spojenom kráľovstve, sa domnievala, že bola diskriminovaná „pre svoje pohlavie, tehotenstvo a svoj status matky“.
Francúzsky súd v utorok nariadil spoločnosti Credit Suisse zaplatiť 910-tisíc eur svojej obchodnej zástupkyni, ktorej povýšenie a zvýšenie platu boli pozastavené po tom, ako oznámila svoje tehotenstvo.

Žalobkyňa, ktorá bola v roku 2009 prijatá ako viceprezidentka francúzskej pobočky Credit Suisse v Spojenom kráľovstve, sa domnievala, že bola diskriminovaná „pre svoje pohlavie, tehotenstvo a svoj status matky“.

Na súde uviedla na podporu svojej žaloby približne desať incidentov vrátane „štrukturálnej diskriminácie na základe pohlavia v spoločnosti“ a „náhleho ukončenia jej variabilnej odmeny v čase jej tehotenstva“.

V rozsudku parížskeho odvolacieho súdu sa uvádza, že dokumenty predložené žalobkyňou „podstatne preukazujú“„štrukturálnu diskrimináciu na základe pohlavia v spoločnosti“. Tri roky po nástupe do banky požiadala žalobkyňa o povýšenie na pozíciu riaditeľky a o dva roky neskôr, v septembri 2014, oznámila svoje tehotenstvo.

Banka jej žiadosti o povýšenie nikdy nevyhovela a po niekoľkých materských dovolenkách podpísala s bankou v júni 2016 vzájomnú dohodu o ukončení pracovného pomeru.

Pracovný súd jej v roku 2019 priznal 150-tisíc eur, ale odvolala sa s tým, že vyrovnanie je vzhľadom na jej potenciálny zárobok v banke príliš nízke. Credit Suisse odvtedy prevzal jej hlavný konkurent – švajčiarska banka UBS. Utorkové rozhodnutie nie je konečné, takže Credit Suisse má právo na odvolanie.

