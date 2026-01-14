Polícia v LA zatkla herca Kiefera Sutherlanda pre fyzické napadnutie. Prepustili ho na kauciu 50-tisíc

Herec Kiefer Sutherland, známy zo seriálu „24“ či filmu „Stratení chlapci“ (The Lost Boys), bol v pondelok zadržaný pre podozrenie z napadnutia vodiča zdieľanej prepravy, informovala losanegeleská polícia.
Kanadsko-britského herca vzali do väzby po tom, čo policajti krátko po polnoci reagovali na hlásenie incidentu v Hollywoode. „Vyšetrovanie ukázalo, že podozrivý, neskôr identifikovaný ako Kiefer Sutherland, nastúpil do vozidla zdieľanej prepravy, fyzicky napadol vodiča a vyhrážal sa mu,“ uviedla polícia vo vyhlásení.
Päťdesiatdeväťročného herca prepustili o niekoľko hodín neskôr po zložení kaucie 50‑tisíc dolárov, dodali úrady.
Hercovi zástupcovia na žiadosti AFP o reakciu bezprostredne neodpovedali. Polícia uviedla, že vodič neutrpel zranenia vyžadujúce lekárske ošetrenie.
Zomrel kultový herec Donald Sutherland, zahral si v M.A.S.H. aj v Hunger Games
Syn legendárneho herca Donalda Sutherlanda, ktorý zomrel v roku 2024, sa preslávil najmä ako protiteroristický agent Jack Bauer v televíznom seriáli 24, ktorý patril k hitom rokov 2001 až 2010. Na filmovom plátne zaujal v snímkach „Stratení chlapci“(1987), „Stoj pri mne“ (1986) či „Traja mušketieri“ (1993).