Šok v Paríži, mestské derby pre outsidera. Ikoné prekvapil PSG a vyradil svoj bývalý klub z pohára

Jonathan Ikoné, ktorý vyrástol v akadémii Paríža Saint-Germain, sa v pondelok postaral o prekvapenie, keď strelil jediný gól v zápase, ktorým FC Paríž zdolal svojho slávnejšieho mestského rivala PSG 1:0 a postúpil do osemfinále Francúzskeho pohára.
Náhradník Ikoné skóroval v 74. minúte, čím v Parku princov zaskočil dominujúceho rekordného 16-násobného víťaza a súčasného šampióna. PSG prehral svoj prvý domáci zápas v tejto súťaži od roku 2022 a utrpel prvú prehru v šestnásťfinále Francúzskeho pohára od roku 2014.
Chaos v PSG? Luis Enrique tvrdo reaguje: Falošné správy nás chcú destabilizovať
„Sme naozaj šťastní, podarilo sa nám dobre brániť,“ povedal Ikoné pre France Televisions. „Som veľmi vďačný za svoj gól. Je to radosť a verím, že to nebol môj posledný zásah,“ dodal.
Obe mužstvá sa stretli už začiatkom mesiaca v prvom parížskom derby v najvyššej súťaži od roku 1990, keď PSG gólmi Desirého Douého a Ousmanea Dembélého vyhral 2:1.
Najbohatšia rodina vo Francúzsku pretransformuje FC Paríž, pomôže jej Jürgen Klopp
Medzitým PSG minulý týždeň získal Francúzsky superpohár po víťazstve nad Marseille v Kuvajte. FC Paríž, podporovaný luxusnou značkou LVMH a Red Bullom, sa momentálne nachádza na 15. mieste Ligue 1, len o dva body pred Nantes, ktoré je na pozícii baráže o zotrvanie v najvyššej súťaži.
CHAOS IN PARIS 😱
Paris FC eliminate defending champs PSG from the Coupe de France in the Round of 32 thanks to Jonathan Ikoné 🔥 pic.twitter.com/gDhEjv6oPH
— FOX Soccer (@FOXSoccer) January 12, 2026