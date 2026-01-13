Šok v Paríži, mestské derby pre outsidera. Ikoné prekvapil PSG a vyradil svoj bývalý klub z pohára

FC Paríž, podporovaný luxusnou značkou LVMH a Red Bullom, sa momentálne nachádza na 15. mieste Ligue 1, len o dva body pred Nantes, ktoré je na pozícii baráže o zotrvanie.
Jonathan Ikoné, ktorý vyrástol v akadémii Paríža Saint-Germain, sa v pondelok postaral o prekvapenie, keď strelil jediný gól v zápase, ktorým FC Paríž zdolal svojho slávnejšieho mestského rivala PSG 1:0 a postúpil do osemfinále Francúzskeho pohára.

Náhradník Ikoné skóroval v 74. minúte, čím v Parku princov zaskočil dominujúceho rekordného 16-násobného víťaza a súčasného šampióna. PSG prehral svoj prvý domáci zápas v tejto súťaži od roku 2022 a utrpel prvú prehru v šestnásťfinále Francúzskeho pohára od roku 2014.

„Sme naozaj šťastní, podarilo sa nám dobre brániť,“ povedal Ikoné pre France Televisions. „Som veľmi vďačný za svoj gól. Je to radosť a verím, že to nebol môj posledný zásah,“ dodal.

Obe mužstvá sa stretli už začiatkom mesiaca v prvom parížskom derby v najvyššej súťaži od roku 1990, keď PSG gólmi Desirého Douého a Ousmanea Dembélého vyhral 2:1.

Medzitým PSG minulý týždeň získal Francúzsky superpohár po víťazstve nad Marseille v Kuvajte. FC Paríž, podporovaný luxusnou značkou LVMH a Red Bullom, sa momentálne nachádza na 15. mieste Ligue 1, len o dva body pred Nantes, ktoré je na pozícii baráže o zotrvanie v najvyššej súťaži.

